Челестино Виети с втора поредна победа на "Мизано" в Moto2

Челестино Вието спечели своята втора поредна победа на пистата „Мизано“ в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Сан Марино. За него обаче това не е втора поредна победа в това състезание, тъй като през миналата година той беше над всички в Гран При на Емилия-Романя, която също се проведе на „Мизано“ като допълнителен старт.

Днес представителят на домакините реално си гарантира победата още на старта на надпреварата, когато той изпревари Дани Олгадо, който вчера спечели своя втори пореден полпозишън. След като поведе Виети се откъсна от пилота на Аспар и изглеждаше, че ще триумфира комфортно, но в самия край се появи Бари Балтус.

Белгиецът поизостана леко в началото, но след това бавно и методично си проби път напред, за да се изкачи на втората позиция по-малко от четири тура преди финала на дистанцията от 22 обиколки. След това Балтус започна да се приближава до лидера Виети, чийто аванс обаче се оказа достатъчен, за да може италианецът да спечели с преднина от 0.7 секунди пред Балтус.

Тройката оформи Олгадо, за когото това е втори пореден подиум след победата му в Каталуния преди седмица. Зад него Диого Морейра се класира на четвъртото място пред Сена Аджиъс и лидерът в генералното класиране Мануел Гонсалес.

Челната десетка в Гран При на Сан Марино в MotoGP допълниха Арон Канет, Давид Алонсо, Тони Арболино и Изан Гевара. Точки от състезанието на „Мизано“ взеха още Алберт Ареняс, Данил Муньос, Иван Ортола, Аюму Сасаки и съотборникът на победителя Алонсо Лопес.

В генералното класиране Гонсалес остава начело с актив от 227 точки и аванс от 39 пред Морейра. Бразилецът има равен актив с Канет, но има предимство пред испанеца, тъй като има една победа повече от него през 2025 година. Днешният победител Виети заема шестото място на 86 пункта зад лидера Гонсалес.

Битката за титлата в Moto2 продължава след две седмици с надпреварата за Гран При на Япония на „Мотеги“. Състезанието в Страната на изгряващото слънце ще даде начало на традиционното турне на световния шампионат в Азия и Австралия.

