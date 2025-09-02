Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Валенсия се уреди с аржентински национал

Валенсия се уреди с аржентински национал

  • 2 сеп 2025 | 03:08
  • 98
  • 0
Валенсия се уреди с аржентински национал

Фиорентина официално изпрати нападателя Лукас Белтран във Валенсия под наем за една година срещу сумата от 1 милион евро. Аржентинецът не влизаше в плановете на треньора Стефано Пиоли и досега през сезона беше оставян извън състава както за мачовете от Серия "А", така и за тези от Лигата на конференциите.

През лятото Белтран беше близо до няколко клуба, включително Ботафого и ЦСКА (Москва), но тези опции не му допаднаха. Сега Белтран финализира преминаването си под наем във Валенсия. В споразумението няма опция за постоянен трансфер, така че Белтран ще се завърне на "Артемио Франки" в края на сезона.

24-годишният аржентински национал искаше повече игрово време, тъй като се надява да бъде част от състава за Световното първенство през 2026 година.

Фиорентина закупи нападателя от Ривър Плейт през 2023 година срещу 12,6 млн. евро плюс множество бонуси, свързани с представянето, които могат да достигнат до още 13 милиона евро. С фланелката на „виолетовите“ той отбеляза 16 гола и направи 9 асистенции в 98 официални мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 6281
  • 1
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 4785
  • 1
Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

  • 1 сеп 2025 | 21:18
  • 6392
  • 5
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 7920
  • 0
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 173009
  • 45
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 12592
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 173009
  • 45
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 8104
  • 8
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 40713
  • 41
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 10907
  • 8
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 12159
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

  • 2 сеп 2025 | 02:10
  • 7198
  • 0