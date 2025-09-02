Валенсия се уреди с аржентински национал

Фиорентина официално изпрати нападателя Лукас Белтран във Валенсия под наем за една година срещу сумата от 1 милион евро. Аржентинецът не влизаше в плановете на треньора Стефано Пиоли и досега през сезона беше оставян извън състава както за мачовете от Серия "А", така и за тези от Лигата на конференциите.

През лятото Белтран беше близо до няколко клуба, включително Ботафого и ЦСКА (Москва), но тези опции не му допаднаха. Сега Белтран финализира преминаването си под наем във Валенсия. В споразумението няма опция за постоянен трансфер, така че Белтран ще се завърне на "Артемио Франки" в края на сезона.

24-годишният аржентински национал искаше повече игрово време, тъй като се надява да бъде част от състава за Световното първенство през 2026 година.

Фиорентина закупи нападателя от Ривър Плейт през 2023 година срещу 12,6 млн. евро плюс множество бонуси, свързани с представянето, които могат да достигнат до още 13 милиона евро. С фланелката на „виолетовите“ той отбеляза 16 гола и направи 9 асистенции в 98 официални мача.