Само за един път: Барселона с нов план в кризисната ситуация със стадиона

В търсене на стадион за домакинството си на Валенсия шампионът Барселона е решил да се опита да се възползва от нещо като дупка в правилника. Каталунците ще помолят Ла Лига арена на тази среща да бъде стадион “Йохан Кройф” на тренировъчната им база, макар той да не отговаря на изискванията, пише “Марка”.

Според правилника отбор от Ла Лига трябва да домакинства през сезона на стадион с минимален капацитет от 15 000 зрители (член 19). “Йохан Кройф” обаче има едва 6000 места. Клубът ще се аргументира, че става дума само за един конкретен мач, а не за целия сезон. Според тях в правилника не е уточнено, че е невъзможно да се направи изключение само за една среща.

По програма Барса трябва да приеме Валенсия в среща от 4-тия кръг на 13 или 14 септември. Тъй като обаче по всичко изглежда, че и дотогава “Спотифай Камп Ноу” няма да може да отвори врати, от клуба търсят други варианти. Ла Лига вече отхвърли молбата на “блаугранас” за обръщане на домакинствата с Валенсия - т.е. сега “прилепите” да са домакини, а мачът в каталунската столица да е през втория полусезон. “Монтжуик”, на който Барселона домакинстваше дълго време, също не е вариант, защото на 12 септември там има концерт и стадионът няма да бъде готов. Обсъждаше се и евентуално срещата да се състои на терена на Жирона - “Монтиливи”, но и това е отпаднало като опция.

Междувременно клубът все още очаква да получи необходимите разрешения. В четвъртък Барселона трябва да уведоми УЕФА на кой стадион ще играе домакинските си мачове в Шампионската лига. Идеята е да бъде обявен “Камп Ноу”, а “Монтужик” да бъде резервен вариант.