Барселона потвърди, че Де Йонг е с контузия

Барселона излезе с официално съобщение, че халфът на тима Френки де Йонг е с контузия. Нидерландският полузащитник е получил травмата си по време на лагера на националния си отбор, заради което и не игра в гостуването на Литва, спечелено трудно от “лалетата” с 3:2.
“Играчът Френки де Йонг е претърпял лека контузия на външния обтураторен мускул на десния си крак. Възстановяването му ще определи дали ще може да играе”, гласи съобщението на каталунците. Полузащитникът се върна в Барселона и в последните дни се подложи на обстойни изследвания.
Според информацията на “Мундо Депортиво” травмата на 28-годишния халф наистина не е много сериозна, но той не е тренирал днес на клубната база и най-вероятно няма да играе в домакинството на Валенсия в неделя от Ла Лига. Барселона не иска да рискува с прибързаното му включване в игра, като целта е Де Йонг да се възстанови максимално добре и да е готов за важното гостуване на Нюкасъл на 18 септември (четвъртък) в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.
Това е още един проблем за треньора Ханзи Флик, като през последната седмица се контузи и Алехандро Балде, а травмата на Гави също е по-сериозна от очакваното. Всички те също няма да играят срещу “прилепите”.
