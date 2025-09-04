Маурисио Почетино пак се заяде с Барселона

Настоящият селекционер на САЩ и бивш наставник на Еспаньол Маурисио Почетино направи изказвания, които ще предизвикат дискусии - особено сред феновете на Барселона. Той повтори думите си опреди години, че никога не би станал наставник на градския съперник.

„Казват, че Барса е повече от клуб. Какво означава това? Че трябва да възпитаваме децата в определени идеи? Мисля, че Барселона греши в това отношение”, започна Поченито при гостуването си в предаването “Ел кафелито” на Чирингито ТВ.

“Аз вярвам, че Еспаньол е много по-независим и много по-каталунски клуб от Барселона. А фразата, че по-скоро бих отишъл да работя във фермата си в Аржентина, отколкото да тренирам Барселона? Тя все още е валидна”, продължи бившият мениджър на Тотнъм и Челси.

Той добави: “Винаги се опитвам да го обясня, без никой да се обижда. Всеки футболен отбор има своя култура и Барса е велик клуб, но аз не споделям това, което се опитват да ми наложат или да продадат на хората. Напълно се идентифицирам с Еспаньол. Хората винаги ми казват: „Ще видим, ако някой ден Барса ти предложи, ще видим какво ще кажеш“. Аз мога да ви кажа, че не бих тренирал Барселона.“