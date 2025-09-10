Новият треньор на Леверкузен: Има много качество в тима, търсим начин то да проработи

Байер (Леверкузен) официално представи новия си треньор Каспер Юлманд на пресконференция. Клубът назначи бившия селекционер на Дания в понеделник с двугодишен договор след бързото уволнение на Ерик тен Хаг.

Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

Юлманд има много работа, тъй като "аспирините" досега нямат победа в първенството, а в следващия си мач излизат срещу Айнтрахт (Франкфурт).

“Не очаквах това, беше много напрегнато. От последния ми мач с Дания срещу Германия в Дортмунд миналата година работя по различни проекти. Един от тях е инфраструктурен проект в Дания за изграждане на национален футболен кампус и 10 центъра за развитие на таланти за деца, и бях в разгара на този процес. Така че тази година имах някои възможности, които отхвърлих веднага, защото когато обещая нещо, го изпълнявам. Щастлив съм да съм тук”, започна Юлманд.

Това е голямо предизвикателство, защото във футбола са необходими процеси, за да се постигне това. Не натискаш просто един бутон. Трябва да работиш всеки ден и да твориш. Има толкова много качество в тима. Търсим начин това да проработи. Надяваме се, че изведнъж ще започне. Не знаем кога. Дотогава ще имаме добри минути, лоши минути . . . и ще го накараме да проработи", добави той.

Байер (Леверкузен) загуби първия си мач от първенството с 1:2 у дома от Хофенхайм, преди да завърши наравно 3:3 с Вердер Бремен, макар че водеше с два гола и бе с човек повече, което доведе до освобождаването на Тен Хаг. Нидерландецът замени Чаби Алонсо през май, след като испанецът напусна, за да поеме Реал Мадрид, но изкара само два месеца начело на “аспирините”.

"Ако искаш да бъдеш топ отбор, трябва да си добър в почти всички аспекти на играта. Имам чувството, че мога да бъда себе си тук. Не е нужно да обяснявам как искам да играя футбол, как да водя един отбор. Има промени, но останаха и много, много добри играчи. От нас зависи да създадем фантастичен отбор на терена и извън него", коментира още 53-годишният Юлманд.

През това лятото Байер бе напуснат от много ключови играчи, включително Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Йонатан Та, Гранит Джака, Лукас Храдецки и Амин Адли. Клубът похарчи около 170 млн. евро като привлече футболисти Ибрахим Маза, Малик Тилман, Джаръл Куанса, Лоик Баде, Марк Флекен и други.

