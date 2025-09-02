Тен Хаг ще прибере сериозна неустойка след уволнението от Леверкузен

Скоропостижното уволнение на Ерик тен Хаг от Байер (Леверкузен) ще донесе на нидерландския треньор сериозна финансова компенсация, пише “Билд”.

Според информациите специалистът, който се задържа само два месеца на поста, ще получи близо 5 млн. евро неустойка от “аспирините”. Така, заедно със заплатите за двата месеца на работа, вече бившият треньор на Леверкузен ще прибере общо около 6 млн. евро.

Това означава, че нидерландецът ще е струвал на Байер около 100 000 евро на ден.

Тен Хаг бе уволнен след само два мача от новия сезон в Бундеслигата, след като в тях тимът спечели само една точка. В последната среща отборът пропиля два гола аванс с човек повече срещу Вердер (Бремен). Самият той изрази недоумение и изненада от решението на клуба, като обясни, че всички отбори, които досега са му се доверели, са спечелили трофеи.

Нидерландецът прибра сериозна неустойка и от Манчестър Юнайтед след уволнението си там, като тя бе в размер на около 14,5 млн. паунда.

Снимки: Imago