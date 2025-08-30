Тен Хаг и Леверкузен с нов провал, „аспирините“ пропиляха два гола аванс срещу 10 от Вердер

Новият треньор на Байер (Леверкузен) Ерик Тен Хаг няма да запомни с добро и 2-рия кръг от Бундеслигата. Тимът на нидерландеца се провали, след като водеше с 3:1 като гост срещу останалия още в 63-ата минута с 10 души Вердер (Бремен), но в крайна сметка „аспирините“ изпуснаха победата и допуснаха изравняване с човек повече, като срещата завърши атрактивното 3:3.

Така Леверкузен остава само с точка след първите два кръга, а толкова имат и "бременските музиканти", които със сигурност обаче ще са много по-доволни от изхода на този мач.

Още в 5-ата минута Байер (Леверкузен) се възползва от груба грешка в защитата на домакините. Последва контраатака, след която Нейтън Тела проби отляво и намери Патрик Шик, а чехът откри, оставен на празна врата – 0:1. Вердер обаче постепенно поизравни играта и имаше няколко добри възможности да изравни, като най-чистата от тях бе пропусната от Джъстин Нийнмах.

Bayer Leverkusen were up 3-1 with a man advantage in the 64th minute. 10-man Werder Bremen just stormed back and tied the match with the very last kick of the game 😱



Ten Hag has now lost his home debut and let three points slip in his first two matches in charge. pic.twitter.com/B7OSCA3GX6 — ESPN FC (@ESPNFC) August 30, 2025

Леверкузен обаче съумя да нанесе втори удар. Един от многото нови в състава на Тен Хаг Кристиан Кофане центрира, защитата на Вердер не се справи добре и топката попадна в направилoто дебют ново попълнение Малик Тилман, който овладя на гърди и отблизо реализира първия си гол за Леверкузен – 0:2. Полувремето можеше да приключи лежерно за гостите, но в края на първата част Аксел Тапе от гостите извърши нарушение в наказателното си поле срещу Самуел Мбангула, което бе констатирано от ВАР и реферът отсъди дузпа. Романо Шмид бе безпогрешен от бялата точка и намали резултата – 1:2.

Леверкузен пък можеше много бързо да си върне преднината от два гола, но включилият се добре отдясно Кофане нацели напречната греда на стража на домакините Мио Бакхаус. В дългото продължение на първата част Вердер пък можеше да изравни, но Марко Грюл пропусна последователно два добри шанса, като първо Марк Флекен изби опасен негов изстрел, а след това далечният шут на играча на домакините мина с малко над вратата.

Втората част бе равностойна до 63-ата минута, когато в мача настъпи ключов момент. След добра контраатака на Леверкузен бранителят на Вердер Никлас Щарк спъна в наказателното си поле Кофане и последва дузпа, а освен това защитникът на домакините получи втори жълт картон и бе изгонен. От бялата точка Патрик Шик не сбърка и реализира втория си гол в мача – 1:3 за „аспирините“.

1 - At 18 years and 99 days, Karim Coulibaly is Werder Bremen's youngest goalscorer in the Bundesliga. Furthermore, the Green-Whites came back from a two-goal deficit in the top flight for the first time while being one man down. Morale. pic.twitter.com/5TjwJ1Nu0D — OptaFranz (@OptaFranz) August 30, 2025

Леверкузен обаче отново реши да си направи живота труден. Стражът Марк Флекен бе грешникът, като направи няколко неубедителни намеси, при една от които излезе неразчетено и позволи резервата на Вердер Исаак Шмит да го изпревари и да насочи топката към мрежата – 2:3 в 76-ата минута.

Вердер постепенно натисна съперника си, независимо че бе с човек по-малко и Флекен трябваше да избива опасен далечен изстрел на японеца Юкинари Сугавара. „Бременските музиканти“ продължиха да играят по-добре и в крайна сметка успяха да изравнят. След центриране и разбъркване Сене Линен нацели напречната греда на Флекен с глава, но най-съобразителен бе бранителят на Вердер Карим Кулибали, който отблизо с добавка направи 3:3 и хвърли в екстаз феновете на „Везерщадион“. Освен всичко друго защитникът се превърна и в най-младия голмайстор в историята на "бременските музиканти" в Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago