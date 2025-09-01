Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

  • 1 сеп 2025 | 21:18
  • 3405
  • 3

Вече бившият наставник на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг призна, че е много изненадан от уволнението си още след втория кръг от сезона в Бундеслигата. Нидерландецът смята, че решението е прибързано и той не е получил шанс да разърне идеите си.

„Решението на ръководството на Байер да ме отстрани от работа беше пълна изненада. Уволнението на треньор само след два мача от първенството е безпрецедентно", коментира Тен Хаг.

Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца за исторически бързо уволнение
Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца за исторически бързо уволнение

„Това лято много ключови играчи, които осигуриха успехите в предишните сезони, напуснаха отбора. Изграждането на нов, сплотен екип е щателен процес, който изисква време и доверие. Новият треньор заслужава пространство, за да реализира визията си, да установи стандарти, да оформи състава и да остави своя отпечатък върху стила на игра", продължи специалистът.

„Започнах тази работа с пълна увереност и енергия, но за съжаление ръководството не пожела да ми предостави необходимото време и доверие, което е дълбоко разочароващо. Чувствам, че тези отношения никога не са се основавали на взаимно доверие", отбеляза Тен Хаг.

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

„През цялата ми кариера всеки сезон, който съм завършвал като треньор, е бил успешен. Клубовете, които ми се довериха, бяха възнаградени с успехи и трофеи", подчерта Тен Хаг.

„В заключение искам да благодаря на феновете на Байер за тяхната топлота и страст и да пожелая на отбора успехи до края на сезона“, се казва още в изявлението на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 2346
  • 0
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 2329
  • 0
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 4420
  • 0
Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 155803
  • 19
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 7486
  • 2
Фенербахче представи Асенсио

Фенербахче представи Асенсио

  • 1 сеп 2025 | 20:51
  • 3720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 155803
  • 19
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 34151
  • 58
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 35459
  • 36
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 7852
  • 2
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 7486
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 21:15
  • 10312
  • 0