Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

Вече бившият наставник на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг призна, че е много изненадан от уволнението си още след втория кръг от сезона в Бундеслигата. Нидерландецът смята, че решението е прибързано и той не е получил шанс да разърне идеите си.

„Решението на ръководството на Байер да ме отстрани от работа беше пълна изненада. Уволнението на треньор само след два мача от първенството е безпрецедентно", коментира Тен Хаг.

Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца за исторически бързо уволнение

„Това лято много ключови играчи, които осигуриха успехите в предишните сезони, напуснаха отбора. Изграждането на нов, сплотен екип е щателен процес, който изисква време и доверие. Новият треньор заслужава пространство, за да реализира визията си, да установи стандарти, да оформи състава и да остави своя отпечатък върху стила на игра", продължи специалистът.

„Започнах тази работа с пълна увереност и енергия, но за съжаление ръководството не пожела да ми предостави необходимото време и доверие, което е дълбоко разочароващо. Чувствам, че тези отношения никога не са се основавали на взаимно доверие", отбеляза Тен Хаг.

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

„През цялата ми кариера всеки сезон, който съм завършвал като треньор, е бил успешен. Клубовете, които ми се довериха, бяха възнаградени с успехи и трофеи", подчерта Тен Хаг.

„В заключение искам да благодаря на феновете на Байер за тяхната топлота и страст и да пожелая на отбора успехи до края на сезона“, се казва още в изявлението на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages