Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бившата звезда на България Димитър Бербатов взе отношение по повод скоропостижното уволнение на Ерик Тен Хаг от Байер (Леверкузен). Както е известно, рекордьорът по голове за националния ни отбор игра за “аспирините” в периода 2001-2006 г., вкара 91 гола в 202 мача и дори стигна до финала в Шампионската лига през 2002 г., загубен от Реал Мадрид с 1:2.

Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца за исторически бързо уволнение

Сега Бербатов коментира в социалните мрежи светкавичната раздяла на бившия му отбор с Тен Хаг, която стана факт днес.

Dimitar Berbatov on Erik ten Hag being sacked pic.twitter.com/Y78G5tCOcw — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) September 1, 2025

“Няколко неща трябва да се отчетат тук - продажбата на най-добрите играчи, недобър старт на сезона, нещо винаги се случва зад завесите, което хората не виждат! Разбира се, не е добре да сменяш треньора толкова рано през сезона, но Байер (Леверкузен) наистина имат високи стандарти, сега повече от всякога, след като спечелиха Бундеслигата! Така и трябва да бъде. Избирайте следващия треньор внимателно. Обичам ви, хора”, пише Бербатов в Instagram акаунта на германския тим.

Междувременно след светкавичното уволнение на Ерик тен Хаг от Леверкузен, което се официализира днес, ръководството на “аспирините” започва спешно да търси наследник на нидерландеца.

🚨 Excl. 🇩🇪

After Erik #tenHag’s exit at #BayerLeverkusen, the club is eyeing Edin #Terzic as a potential successor. 👀🔥



Talks with the former #BorussiaDortmund coach already took place before ten Hag’s dismissal.#Bayer04 #Bundesliga pic.twitter.com/47NjtTaXaI — Dominik Schneider (@FT_schneidi) September 1, 2025

Един от споменаваните варианти в немската преса е това на бившия наставник на Борусия (Дортмунд) Един Терзич. Специалистът се раздели с “жълто-черните” през миналото лято и оттогава е без отбор.

Според информациите, разговорите с Терзич са започнали още преди уволнението на Тен Хаг. 42-годишният треньор спечели с Дортмунд Купата на Германия през 2021 г. и достигна финала за Шампионската лига през 2024 г., който бе загубен от Реал Мадрид с 0:2.