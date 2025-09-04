Популярни
Тен Хаг: Решените да бъда освободен бе изенада, тези, които ми се довериха, бяха възнаградени

  • 4 сеп 2025 | 12:32
Вече бившият наставник на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг излезе с официално изявление след освобождаването си от клуба. Нидерландският наставник изразява своята изненада, но също така и огромното си разочарование, че не е получил нужното време и доверие, за да осъществи своите идеи и да остави своя отпечатък върху тима.

Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца за исторически бързо уволнение

“Решението на ръководството на Байер (Леверкузен) да ме освободи дойде като голяма изненада за мен. Да се разделиш с един треньор след само два мача от първенството е абсолютно безпрецедентен акт. Това лято отборът бе напуснат от много ключови играчи, които бяха част от предишните успехи на клуба. Изграждането на нов отбор е внимателен процес, който изисква време, така и доверие. Новият мениджър заслужава пространство да осъществи визията си, да зададе нужните стандарти, както и да оформи отбора и да остави отпечатък върху стила на игра. Започнах тази работа с енергия и голяма убеденост, но за съжаление ръководството не бе склонно да ми даде времето и доверието, от което се нуждаех, за което съжалявам дълбоко. През цялата ми кариера всеки сезон, който успявах да завърша като треньор, донасях успехи на клубовете. На тези отбори, които ми гласуваха доверие, бяха възнаградени с успехи и трофеи. И накрая бих искал да благодаря на феновете на Леверкузен за тяхната топлина и страст и пожелавам на отбора и щаба много успехи до края на сезона,” се казва в изявлението на Тен Хаг.

Нидерландецът бе назначен за треньор на Байер (Леверкузен) на 26 май с договор до 2027 година и започна официално работа начело на “аспирините” на първи юли, заменяйки официално Чаби Алонсо. Той бе освободен на първи септември след едва два двубоя в Бундеслигата, в които бяха постигнати една победа и едно равенство.

Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?
Снимки: Gettyimages

