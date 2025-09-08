Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

  • 8 сеп 2025 | 15:38
  • 370
  • 0

Бившият селекционер на Дания Каспер Хюлманд почти сигурно ще бъде новия треньор на Байер (Леверкузен), съобщава германският журналист Флориан Плетенберг. Двете страни са в много напреднали преговори и се очаква до часове да бъде постигната пълна договорка. Ръководството на “аспирините” е прекратило разговори с всички други обмисляни кандидати и се е съсредоточило изцяло към завършване на сделката с Хюлманд в най-кратки срокове. Идеята е всичко да бъде уредено днес или най-късно утре, а самият наставник да води за първи път тренировка на тима още в сряда.

Хюлманд е водещ вариант за треньорския пост в Байер Леверкузен
Хюлманд е водещ вариант за треньорския пост в Байер Леверкузен

Ако всичко върви по план, той трябва да е начело на Байер за двубоя срещу Айнтрахт (Франкфурт) в петък вечер. Датският треньор ще наследи на поста Ерик тен Хаг, който бе освободен от “аспирините” след едва три официални мача начело на отбора. Байер постигна убедителна победа и продължи за Купата на Германия, но в първенството бяха записаха едно поражение и едно равенство, което доведе и до освобождаване на нидерландеца.

Тен Хаг: Решението да бъда освободен бе изенада, тези, които ми се довериха, бяха възнаградени
Тен Хаг: Решението да бъда освободен бе изенада, тези, които ми се довериха, бяха възнаградени
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

  • 8 сеп 2025 | 09:43
  • 4357
  • 0
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 12501
  • 2
Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

  • 8 сеп 2025 | 07:04
  • 6305
  • 1
Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

  • 8 сеп 2025 | 06:29
  • 5320
  • 5
Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

  • 8 сеп 2025 | 06:03
  • 5230
  • 1
Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

  • 8 сеп 2025 | 05:35
  • 5546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 5760
  • 8
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 7396
  • 4
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 56500
  • 27
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 24235
  • 56
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 27659
  • 9
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 12501
  • 2