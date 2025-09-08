Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

Бившият селекционер на Дания Каспер Хюлманд почти сигурно ще бъде новия треньор на Байер (Леверкузен), съобщава германският журналист Флориан Плетенберг. Двете страни са в много напреднали преговори и се очаква до часове да бъде постигната пълна договорка. Ръководството на “аспирините” е прекратило разговори с всички други обмисляни кандидати и се е съсредоточило изцяло към завършване на сделката с Хюлманд в най-кратки срокове. Идеята е всичко да бъде уредено днес или най-късно утре, а самият наставник да води за първи път тренировка на тима още в сряда.
Ако всичко върви по план, той трябва да е начело на Байер за двубоя срещу Айнтрахт (Франкфурт) в петък вечер. Датският треньор ще наследи на поста Ерик тен Хаг, който бе освободен от “аспирините” след едва три официални мача начело на отбора. Байер постигна убедителна победа и продължи за Купата на Германия, но в първенството бяха записаха едно поражение и едно равенство, което доведе и до освобождаване на нидерландеца.
Снимки: Gettyimages