Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море Тича представи четвърти нов чужденец

Черно море Тича представи четвърти нов чужденец

  • 10 сеп 2025 | 11:00
  • 282
  • 0
Черно море Тича представи четвърти нов чужденец

Отборът на Черно море Тича представи най-новото си попълнение. Това е американският център Сам Фриймън, който ще носи екипа на "моряците" през предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

Фриймън се отличава със силно физическо присъствие под коша, атлетизъм и стабилност както в защита, така и в нападение. През миналия сезон в австралийската лига NBL1 (Mandurah) той показа впечатляваща форма и завърши сезона със следните показатели: 17.6 точки средно на мач, 9.7 борби, 1.6 чадъра, 61.8% успеваемост при стрелба за 2 точки, 41.2% успеваемост от тройката и 75.5% точност от наказателната линия.

Американецът дори изигра първия си неофициален мач с Черно море, дебютирайки в контролата с Шумен с 10 точки.

Черно море разби Шумен в контрола
Черно море разби Шумен в контрола

Фрийман е четвъртият чужденец в състава на варненския тим, като досега в тима бяха привлечени Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл.

Към селекцията си старши тренорът Васил Евтимов добави Георги Боянов и Венцислав Петков, а от миналия сезон във Варна остават Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев, Марин Маринов и Михаил Молдов.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 2726
  • 0
Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

  • 10 сеп 2025 | 03:53
  • 2424
  • 0
Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

  • 10 сеп 2025 | 00:23
  • 1644
  • 0
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

  • 10 сеп 2025 | 00:18
  • 1482
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 00:07
  • 5877
  • 0
Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 26573
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

  • 10 сеп 2025 | 10:59
  • 705
  • 0
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 2443
  • 16
Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

  • 10 сеп 2025 | 10:47
  • 688
  • 0
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 11841
  • 11
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
  • 40480
  • 32
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
  • 29047
  • 22