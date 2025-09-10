Черно море Тича представи четвърти нов чужденец

Отборът на Черно море Тича представи най-новото си попълнение. Това е американският център Сам Фриймън, който ще носи екипа на "моряците" през предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

Фриймън се отличава със силно физическо присъствие под коша, атлетизъм и стабилност както в защита, така и в нападение. През миналия сезон в австралийската лига NBL1 (Mandurah) той показа впечатляваща форма и завърши сезона със следните показатели: 17.6 точки средно на мач, 9.7 борби, 1.6 чадъра, 61.8% успеваемост при стрелба за 2 точки, 41.2% успеваемост от тройката и 75.5% точност от наказателната линия.

Американецът дори изигра първия си неофициален мач с Черно море, дебютирайки в контролата с Шумен с 10 точки.

Черно море разби Шумен в контрола

Фрийман е четвъртият чужденец в състава на варненския тим, като досега в тима бяха привлечени Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл.



Към селекцията си старши тренорът Васил Евтимов добави Георги Боянов и Венцислав Петков, а от миналия сезон във Варна остават Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев, Марин Маринов и Михаил Молдов.