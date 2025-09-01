Популярни
  3. Черно море запази още един играч

Черно море запази още един играч

  • 1 сеп 2025 | 11:12
  • 403
  • 0
Черно море запази още един играч

Отборът на Черно море запази още един от играчите си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. В състава на “моряците” остава крилото Марин Маринов, обявиха от клуба в профилите си в социалните мрежи. 

"ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА ЗАЕДНО! Марин Маринов остава верен на екипа на Черно море Тича и през сезон 2025/2026! Борбеният дух и желанието му за победа продължават да бъдат част от нашата философия. Марин е играч, който винаги дава 100%, независимо дали е на терена или извън него – човек, на когото съотборниците могат да разчитат.", написаха от клуба.

“Целта е една – да растем заедно като отбор и да се борим за всяка победа!” – споделя Марин преди старта на сезона. Нов сезон. Нови битки. Нови върхове! Да му пожелаем здраве, сила и много успехи!", завършиха от клуба на "моряците" в поста си във Фейсбук.

Преди това стана ясно, че през предстоящата кампания екипа на варненския тим ще продължат да носят капитанът на отбора Николай Стоянов и гардът Михаил Молдов. 

Снимка: Черно море Тича

