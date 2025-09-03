Популярни
Черно море представи нов американец
  Черно море представи нов американец

Черно море представи нов американец

  • 3 сеп 2025 | 16:54
  • 934
  • 0
Черно море представи нов американец

Отборът на Черно море Тича добави още един нов играч към състава си за предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. "Моряците" си осигуриха услугите на американското крило Ламонт Уест.

204-сантиметровият баскетболист е роден на 2 юни 1997 г. и е преминал през първенствата на Босна и Херцеговина, Доминиканската Република, Люксембург, Словения и Сърбия, а през изминалия сезон е носил екипа на Артланд Драгонс в Про А лига в Германия.

Припомняме ви, че Уест е третото ново попълнение на варненския тим, който вчера представи гарда Джелани Уотсън-Гейл и Венцислав Петков. В отбора от миналия сезон остават Николай Стоянов, Марин Маринов и Михаил Молдов.

