Черно море представи нов американец

Отборът на Черно море Тича добави още един нов играч към състава си за предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. "Моряците" си осигуриха услугите на американското крило Ламонт Уест.

204-сантиметровият баскетболист е роден на 2 юни 1997 г. и е преминал през първенствата на Босна и Херцеговина, Доминиканската Република, Люксембург, Словения и Сърбия, а през изминалия сезон е носил екипа на Артланд Драгонс в Про А лига в Германия.

Припомняме ви, че Уест е третото ново попълнение на варненския тим, който вчера представи гарда Джелани Уотсън-Гейл и Венцислав Петков. В отбора от миналия сезон остават Николай Стоянов, Марин Маринов и Михаил Молдов.