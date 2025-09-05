Убийствена забивка вдигна "градусите" на тренировка на Черно море (видео)

Отборът на Черно море Тича явно намери заместник на най-атрактивния си играч от миналия сезон Шон Смит и това по всичко личи, че е новото попълнение на "моряците" Алонзо Гафни.

208-сантиметровият баскетболист се отличава със завиден атлетизъм и доказа това с изумително изпълнение по време на тренировка в зала "Христо Борисов" във Варна.



Sportal.bg пък се сдоби със запис от атрактивното изпълнение, което крилото направи след страхотен пас на гарда Венцислав Петков.

Забивката можете да видите в нашето видео!

Снимка: Черно море Тича