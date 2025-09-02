Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездната селекция на Испания пристигна в България, на живо с атмосферата от летището и пред хотела
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море се подсили с познато име

Черно море се подсили с познато име

  • 2 сеп 2025 | 20:06
  • 472
  • 0
Черно море се подсили с познато име

Отборът на Черно море обяви още един трансфер. Варненският тим се подсили с гарда Венцислав Петков, съобщиха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

"Още една силна фигура акостира във Варна! Венцислав Петков се присъединява към Черно море Тича за новия сезон в Sesame НБЛ! Миналия сезон с екипа на Берое: 29 мача 11 точки | 1.8 борби | 3.7 асистенции | 1.2 откраднати топки | 0.1 чадъра Играч с богат опит и хъс, който ще даде нова енергия и стабилност на отбора! Готов за битките, които предстоят – на паркета и заедно с феновете ни!Добре дошъл във Варна, Венци!", написаха те.

Припомняме ви, че по-рано днес "моряците" обявиха новото си попълнение - националът на Великобритания Джелани Уотсън-Гейл. В отбора остават Николай Стоянов, Марин Маринов и Михаил Молдов.

Снимка: Черно море Тича

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Янис Адетокунбо пропуска още един мач на ЕвроБаскет

Янис Адетокунбо пропуска още един мач на ЕвроБаскет

  • 2 сеп 2025 | 15:54
  • 954
  • 0
Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

  • 2 сеп 2025 | 15:44
  • 353
  • 0
Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

  • 2 сеп 2025 | 15:24
  • 819
  • 0
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 7974
  • 0
Ударно начало при трансферите на Черно море за новия сезон в Sesame НБЛ

Ударно начало при трансферите на Черно море за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 2 сеп 2025 | 14:27
  • 2222
  • 5
Кошмар за Литва и Байерн - Йокубайтис аут за поне 6 месеца

Кошмар за Литва и Байерн - Йокубайтис аут за поне 6 месеца

  • 2 сеп 2025 | 14:10
  • 562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 3950
  • 9
Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

  • 2 сеп 2025 | 20:13
  • 1573
  • 1
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 13058
  • 10
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 30016
  • 45
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 11994
  • 7
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 7974
  • 0