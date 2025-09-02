Черно море се подсили с познато име

Отборът на Черно море обяви още един трансфер. Варненският тим се подсили с гарда Венцислав Петков, съобщиха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

"Още една силна фигура акостира във Варна! Венцислав Петков се присъединява към Черно море Тича за новия сезон в Sesame НБЛ! Миналия сезон с екипа на Берое: 29 мача 11 точки | 1.8 борби | 3.7 асистенции | 1.2 откраднати топки | 0.1 чадъра Играч с богат опит и хъс, който ще даде нова енергия и стабилност на отбора! Готов за битките, които предстоят – на паркета и заедно с феновете ни!Добре дошъл във Варна, Венци!", написаха те.

Припомняме ви, че по-рано днес "моряците" обявиха новото си попълнение - националът на Великобритания Джелани Уотсън-Гейл. В отбора остават Николай Стоянов, Марин Маринов и Михаил Молдов.

Снимка: Черно море Тича