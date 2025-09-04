Популярни
Още един американец подсилва Черно море

  • 4 сеп 2025 | 12:06
Още един американец подсилва Черно море

Отборът на Черно море продължава със селекцията за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. "Моряците" добавиха към състава си още един американски играч. Това е Алонзо Гафни.

25-годишният баскетболист играе на позиция 4 и е висок 208 см. През последния сезон се е подвизавал в първенството на Швеция.

Това е третото чуждестранно попълнение на варненския тим, който вече представи Ламонт Уест и национала на Великобритания Джелани Уотсън-Гейл.

Освен това в отбора остават капитанът Николай Стоянов, Марин Маринов и Михаил Молдов, а тимът си осигури услугите и на опитния гард Венцислав Петков.

Снимка: Черно море Тича

