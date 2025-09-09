Черно море разби Шумен в контрола

Отборът на Черно море Тича стартира предсезонната си подготовка с убедителна победа със 107-60 над Шумен в контрола, изиграла се днес в зала "Младост" в Шумен.

Варненци започнаха убедително от самото начало, като не позволиха до края съперникът им да се доближи до тях в резултата.

Най-резултатен за успеха беше Алонзо Гафни със 17 точки, Джелани Уотсън-Гейл, който днес празнува рожден ден наниза 15 точки, Георги Боянов и Ламонт Уест реализираха по 14 точки.

След срещата баскетболистите на Васил Евтимов изненадаха рожденика с торта, а в социалните мрежи се появи и видео от този момент.

В следващата си контрола "моряците" гостуват на новака в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив, а срещата е насрочена за 14 септември (неделя) от 17:00 часа в зала "Сила", но ще бъде закрита за зрители.