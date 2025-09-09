Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море разби Шумен в контрола

Черно море разби Шумен в контрола

  • 9 сеп 2025 | 20:49
  • 594
  • 0
Черно море разби Шумен в контрола

Отборът на Черно море Тича стартира предсезонната си подготовка с убедителна победа със 107-60 над Шумен в контрола, изиграла се днес в зала "Младост" в Шумен.

Варненци започнаха убедително от самото начало, като не позволиха до края съперникът им да се доближи до тях в резултата.

Най-резултатен за успеха беше Алонзо Гафни със 17 точки, Джелани Уотсън-Гейл, който днес празнува рожден ден наниза 15 точки, Георги Боянов и Ламонт Уест реализираха по 14 точки.

След срещата баскетболистите на Васил Евтимов изненадаха рожденика с торта, а в социалните мрежи се появи и видео от този момент.

В следващата си контрола "моряците" гостуват на новака в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив, а срещата е насрочена за 14 септември (неделя) от 17:00 часа в зала "Сила", но ще бъде закрита за зрители.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

  • 9 сеп 2025 | 12:40
  • 11382
  • 2
Апоел води убедително на Балкан на финала в Ботевград

Апоел води убедително на Балкан на финала в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 21:18
  • 8376
  • 0
Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 21:00
  • 14469
  • 0
Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

  • 9 сеп 2025 | 03:57
  • 2867
  • 1
Итудис пред Sportal.bg: Надявам се залата да се напълни и да усетим атмосферата в Ботевград

Итудис пред Sportal.bg: Надявам се залата да се напълни и да усетим атмосферата в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 01:31
  • 5201
  • 0
Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

  • 9 сеп 2025 | 00:32
  • 3548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 28352
  • 28
Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

  • 9 сеп 2025 | 20:59
  • 1130
  • 0
Съставите на Франция и Исландия

Съставите на Франция и Исландия

  • 9 сеп 2025 | 21:04
  • 387
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 35033
  • 122
Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 21:00
  • 14469
  • 0
Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

  • 9 сеп 2025 | 20:56
  • 19867
  • 0