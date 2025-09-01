Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 20:09
  • 637
  • 0
Отборът на Черно море Тича започна подготовката си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, но в непълен състав.

В подготовката на "моряците" се включиха шестима от юношите на клуба, като сред тях е и капитанът на юношите Берк Иванов.

В заниманието в зала "Христо Борисов" участие взеха и тримата играчи, които остават от миналия сезон - капитанът Николай Стоянов, гардът Михаил Молдов и крилото Марин Маринов.

В спортното съоръжение се появиха и всички ръководители в клуба, начело с президента на варненския тим Георги Ганчев, които пожелаха успех на отбора през настоящата кампания в елита на българския баскетбол.

Припомняме ви, че първият мач на Черно море Тича ще бъде преди старта на сезона в Sesame НБЛ, когато "моряците" ще се изправят срещу Рилски спортист в спор за Суперкупата. Срещата е на 28 септември в "Арена СамЕлион" в Самоков.

