Йордан Минчев със силен мач за победа на Кемниц

Българският национал Йордан Минчев направи силен мач за Найнърс Кемниц при победата на тима си с 97:92 като гост срещу Рощок Сийулвс от 11-ия кръг на германската Бундеслига.

За 21 минути на терена Минчев вкара 4 тройки от 5 опита и завърши с 14 точки и 2 борби двубоя. Родното крило записа общо 5/7 в стрелбата от игра.

Мачът бе много оспорван, като в последната четвърт Кемниц успя да пречупи своя съперник.

Тай Бруър отбеляза 21 точки за Кемниц, а Кевин Йебо добави 20. За Рощок ТиДжей Крокет вкара 31, а Лукаш Коленда се отчете с 20.

Кемниц е 12-и в класирането с 5 победи и 6 загуби, а Рощок е 11-и с баланс 5-5. Лидер е Байерн Мюнхен с 8-1, пред Трир с 8-2.

Снимки: Imago