Иван Иванов каза каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Малко след полунощ на 10-и септември носителят на младежкия US Open Иван Иванов кацна на родна земя.

Заедно със себе си той донесе и трофея си от Откритото първенство на САЩ, който показа специално пред екипа на Sportal.bg, който беше на столичното летище “Васил Левски”.

Шампионът говори и пред медиите, които го посрещнаха, като той сподели емоциите си след завръщането в България. Преди да кацне в София, Иванов бе и в Майорка, поради което бе запитан за срещата си с легендата на тениса Рафаел Надал.

“Наистина, когато се прибрах в академията, получих специално внимание както от Рафаел, така и от целия им отбор и наистина се насладих много и на “Уимбълдън” трофея, както и на US Open. За жалост нямах такова време, каквото имах и на “Уимбълдън”, но все пак получих и няколко хубави изказа от Рафа и той ми пожела да играя по най-добрия начин”, започна Иванов.

Това е втори трофей от “Големия шлем” за младежа, който по-рано през сезона триумфира и на “Уимбълдън”. Това е постижение, което никой не е правил в юношеския тенис през последните 13 години.

“Наистина имаше много големи очаквания за това, след като спечелих “Уимбълдън”. Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор от 2008 г. Наистина това ми придава напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и да стигна до един от най-добрите си тениси на US Open”, каза Иванов.

Сега състезателят предстои да се включи в Купа “Дейвис”, като той коментира очакванията си за нелеките битки, които предстоят на България в турнира.

“Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат”, каза още Иванов.

Логично Иванов бе запитан и за емоциите, които той преживя по време на самия финал в US Open, на който се изправи срещу своя сънародник Александър Василев.

“Направихме български финал, за което аз съм изключително щастлив, че най-накрая на US Open можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него”, добави Иванов.

Състезателят бе запитан и за начина си на подготовка за играта, който във вече втори турнир от “Големия шлем” го отличи с класи над неговите връстници.

“Все пак аз тренирам в академията от четири години и съм далеч от близките ми, далеч съм от всякакви забавления. Това е нещо, което помага – дисциплината, фокусът, трудолюбието. Излизам всеки път на корта и давам своите сто процента. Това е една от тайните, които те правят по-добър”, уточни Иванов.

След това шампионът бе запитан и за това как ще си взаимодейства със своя опонент от финала Василев, с когото след броени дни ще бъдат съотборници по време на битките за Купа “Дейвис”.

“Все пак това е красотата на този спорт. Както може да сте съперници на финал на US Open, два дена по-късно може да спите в една и съща стая и да играете за един и същи отбор. Така се задържат приятелства, така се правят и нови. Наистина се надявам да помогна и аз, и той на българския отбор”, сподели Иванов.

Иванов бе запитан и кой друг освен Рафаел Надал го е поздравил за успеха.

“Димитър Бербатов – получих също неговата подкрепа. На много други български, а и на международни звезди. Това е нещо много позитивно – да видиш, че развитието ти се отплаща по един друг начин, това е нещо, което те мотивира и те кара да продължаваш напред. Григор Димитров ми пожела да продължавам напред. Каза ми, че това е втората титла за мен, но все пак това е при юношите и трябва да продължавам напред и да продължавам да се развивам по същия път, за да постигна по-големи резултати. И Рафаел беше близо до това изказване. Те знаят, те са минали по този път, по който аз вървя и той ми каза, че трябва да стоя земен. Това е наистина голямо постижение както за мен, така и за България – двама български финалисти. Той ми пожела да продължавам по същия път и да надграждам нивото си – винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта си”, посочи Иванов.

Един от въпросите към Иванов бе и как той и Василев ще се пренастроят специално за мачовете от Купа “Дейвис”, тъй като там не просто ще сменят настилката, но и ще минат от юношеския тенис в битки с професионални играчи.

“Все пак преди два дена играхме финал на US Open на твърди кортове, на твърда настилка и сега трябва да превключим на клей, което е съвсем различно. Мисля, че това е в наша полза, тъй като финландците са известни с големия им сервис, така че мисля, че това е постижимо за нас и се надявам максимално да се насладим на това събитие”, бяха думите на Иванов.

Освен мачовете от Купа “Дейвис” до края на годината за младежкия шампион предстои и заключителният “Мастърс” турнир в неговата възрастова категория, като той сподели малко от идеите си за своето нататъшно развитие.

“Сега минавам към мъжкия тенис, който е най-голямата стъпка в тениса и най-трудната, за което първо трябва да тренирам и да надградя нивото си, след което мога да мисля и за същите резултати, които направих и при юношите, но преди това имаме много работа и усилия на корта, преди да получим “Уайлд кард” и покани за големи турнири”, изрази очакванията си Иванов.

На състезателя му бе напомнено и, че преди време е споделил идеята, че в характера си на играч той прилича на бившия световен номер едно Новак Джокович, като сега Иванов сподели доколко още смята същото.

“Характерът му наподобява на моя и взимам от него тези неща, които споменава за спокойствието, как трябва да преодоляваш напрежението. Всички тези неща, които той ги е преминал, се опитвам да ги попия по един или друг начин и да се опитам да ги направя по неговия начин и затова бих могъл да кажа, че той ми е идолът засега. Бих взел със сигурност психиката на Новак Джокович. Той все пак е на 38–39 години и продължава да прави полуфинал в четирите “Големи шлема”. Но все пак сега бързината на Алкарас, ударите на Синер – те са на друго ниво и сега може би побеждават Новак, но не и заради неговата психика”, изрази симпатиите си Иванов.

Накрая шампионът запази ведрия тон на разговора пред медиите, като уточни, че в известен смисъл притеснението, което се е появило от камерите, е и заради късния час на пристигането му.

“Все пак е един часа сутринта и наистина съм малко изморен, но имаме много време да се възстановим преди мачовете и да покажем най-доброто ниво”, завърши Иванов.

Срещите от Купа “Дейвис” предстоят в края на тази седмица, като те стартират на 13-и септември (събота).