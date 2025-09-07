Маги Малеева: Не искам примери от билбордове, искам Сашо и Иван да са примерите

Какво означава постижението на новото златно поколение в мъжкия ни тенис за българския спорт, за децата и за бъдещето на тениса у нас? Целият свят днес говори за Иван Иванов и Александър Василев - финалистите на US Open.

Николета Маданска разговаря с първата българка, печелила титлата в Ню Йорк при девойките, Магдалена Малеева.

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Празник за българския тенис

Шампионът Иван Иванов: Благодаря на всички, които ни подкрепят от България, поздравявам Александър

"Това за мен е един страхотен празник за българския тенис. Заради момчетата, които постигат невероятни успехи. Нo и за нашите българските деца, тук в България, това е невероятен пример. И това е примерът, който искаме да имат децата ни.

Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

Става дума за страшно много труд и дисциплина, и трудности, благодарение на които стигат до някакво страхотно световно ниво. И това за мен е най-хубавото, защото аз не харесвам примерите от билбордове и залаганията. Не искам такива примери, искам тези примери", категорична е голямата шампионка.

Както вече е добре известно шампионът Иван Иванов тренира в Академията на Рафаел Надал в Майорка, а Александър е братовчед на Григор Димитров.

Рафа Надал поздрави Иван Иванов за титлата

Малеева се надява двамата да са новото златно поколение на българския мъжки тенис. "Това са две момчета, които достигат до най-високите резултати в възрастта си. Аз предполагам, че това за тях са последни юношески състезания, които играят, макар Иван да е още на 16. Предстои им следващата стъпка. България въпреки всичко успява да има подобни успехи. За съжаление, на мен ми се струва, че те са въпреки всичко, а не благодарение на някаква структура. Българите сме така - успяваме да се оправяме, въпреки всичко.

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев

Мисля, че тези момчета са продукт на своите усилия, на своите треньори. Безспорно в България каквото първите им треньори са им дали, е една страхотна основа. Тото Грозданов във Варна е много добър треньор, а Сашко си има своя екип и много добър фитнес треньор. Михаил Петров го готви в "15:40". При тях всичко е много професионално, но по-скоро всеки сам се е оправял", споделя Маги.

btvsport.bg