Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 българка победи третата в схемата Елизавета Котляр (Украйна) със 6;2, 7:6(0) за малко повече от два часа на корта.

19-годишната Енчева спечели убедително първия сет, но във втория се игра изключително равностойно и се стигна до тайбрек. В него тя не загуби нито една точка и след 7:0 затвори мача.

В спор за място на финала българката ще срещне испанката Селия Сервиньо Руис.