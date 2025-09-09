Столична община ще отличи Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев

Автомобилният състезател Никола Цолов, както и тенисистите Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието "Почетен знак на Столична община" на празника на София - 17-и септември. Това съобщиха от Столичния общински съвет.

По предложение на председателя на СОС Цветомир Петров тримата млади български спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Никола Цолов, който с впечатляващи успехи в картинга и формулните серии, прокарва пътя си към мечтата да стане първият българин във Формула 1. Автомобилният състезател е символ на новото поколение в българския спорт - целеустремен, дисциплиниран и с огромен потенциал. Първите си успехи постига още през 2016 година в картинга и става шампион на България в категория Мини БГ. Дебют във Формула 4 Испания прави през 2022 година и става шампион с 13 победи, 18 подиума и рекордните 400 точки. През същата година е селектиран в академията на Алпин и става първият пилот, подкрепян от A14 Management - мениджърската компания на Фернандо Алонсо. През 2023 година Никола Цолов дебютира във Формула 3 с ART Grand Prix. Само на 16 години той става третият най-млад пилот в света, записал точки в дебютен сезон във Формула 3. През следващата година прави втори сезон във Формула 3, със заявени амбиции за челни позиции в шампионата на ФИА. През 2025-а година се присъединява към Академията Ред Бул Джуниър и се състезава за Кампос Рейсинг. С рекорден брой победи в шампионата той става вицешампион във Формула 3 за 2025 година, а Кампос печели отборната титла. Никола Цолов е феномен и огромна надежда България да има участие във Формула 1 и именно заради това заслужено получава почетното отличие на Столична община.

Професионалната кариера на тенисиста Иван Иванов изгрява по време на юношеския турнир на Шампионата Уимбълдън през 2025 година. Иванов спечели турнира при момчетата и не допусна загубен да загуби дори един сет. Това го превърна във втория българин с титла при юношите от "Уимбълдън" след Григор Димитров, вдигнал отличието през 2008 година. Само няколко седмици по-късно Иванов добави и титлата от Откритото първенство на САЩ, което го превърна в носител на два поредни "мейджър" трофея през същата година. С тези свои успехи Иван Иванов прослави България на най-престижните тенис сцени в света, превръщайки се и в положителен пример за младите хора у нас. Той е символ на бъдеще и развитие, като на 16 години вече се нарежда сред най-обещаващите таланти в световния тенис, който носи надежда за нови големи български успехи в професионалния спорт. Отличаването му от страна на Столична община ще бъде не само признание за личните му постижения, но и знак на уважение към усилията му да представя България на най-високо международно ниво.

Кариерата на Александър Василев се развива с изключителни темпове. На Откритото първенство на Австралия през 2025 година записва победа в основната схема, а през лятото а през лятото достига до полуфиналите на "Уимбълдън". На "Ролан Гарос" играе на четвъртфиналите, а в края на лятото постига исторически успех, като достига до финала на Откритото първенство на САЩ. Там, в изцяло български сблъсък, отстъпва на Иван Иванов, но двамата влизат в историята като първите българи, които се срещат на финал на турнир от Големия шлем при юношите. Успехите му не се ограничават само до юношеските надпревари. Василев вече прави стъпки и в мъжкия тенис. През 2025 година достига финал на турнир от ITF сериите в София. Александър Василев е едно от най-ярките млади имена в българския спорт днес. Със своите успехи на юношеските турнири от Големия шлем, пробив в мъжкия тур и достойно представяне в националния отбор, той вече е символ на новото поколение български тенисисти. Отличаването му от страна на Столична община би било напълно заслужено признание не само за личните му постижения, но и за вдъхновението, което дава на стотици деца и младежи в България да вярват, че с труд, постоянство и талант могат да достигнат световни върхове.

Докладът с вносители кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, председателя на комисията Диян Стаматов и секретаря на Столичната община Яна Георгиева ще бъде гласуван на 11 септември на редовно заседание на градския парламент.