Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

Родният ни талант Александър Василев загуби финала на US Open при момчетата от друг наш представител - Иван Иванов. Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън".

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages