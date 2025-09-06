Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

  • 6 сеп 2025 | 19:58
  • 1533
  • 0

Родният ни талант Александър Василев загуби финала на US Open при момчетата от друг наш представител - Иван Иванов. Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън".

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир в Турция

Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир в Турция

  • 6 сеп 2025 | 15:13
  • 1779
  • 0
Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

  • 6 сеп 2025 | 14:31
  • 822
  • 1
Феликс Оже-Алиасим: Бъдещето ще покаже колко съм близо до нивото на Синер

Феликс Оже-Алиасим: Бъдещето ще покаже колко съм близо до нивото на Синер

  • 6 сеп 2025 | 14:29
  • 1261
  • 0
Арина Сабаленка обеща да бъде любезна каквото и да се случи във финалния сблъсък срещу Аманда Анисимова

Арина Сабаленка обеща да бъде любезна каквото и да се случи във финалния сблъсък срещу Аманда Анисимова

  • 6 сеп 2025 | 14:19
  • 1419
  • 1
Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

  • 6 сеп 2025 | 14:12
  • 566
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

  • 6 сеп 2025 | 13:02
  • 899
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 25799
  • 14
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 9785
  • 20
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 7514
  • 5
Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

  • 6 сеп 2025 | 18:19
  • 6069
  • 0
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 15369
  • 3
Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 20942
  • 16