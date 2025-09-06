Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на US Open

Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 20:22
  • 154
  • 0

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов и Александър Василев, които играха във финала на US Open при юношите. Двамата записаха имената си в историята като първите българи, които се изправиха един срещу друг на финал в турнир от “Големия шлем”. По-рано тази година Иванов спечели и „Уимбълдън“.

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open
Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

„Днес е гордост да си българин! На националния празник 6-ти септември две млади, талантливи и борбени момчета, страхотни спортисти и личности, ни накараха да се чувстваме горди, че сме българи. Иван и Александър вече са част от световния елит.

Шампионът Иван Иванов: Благодаря на всички, които ни подкрепят от България, поздравявам Александър
Шампионът Иван Иванов: Благодаря на всички, които ни подкрепят от България, поздравявам Александър

Вярвам, че още дълги години ще сме свидетели на техните успехи. Поздравления не само за Иван и Александър, но и за техните семейства и треньори, както и за Българската федерация по тенис“, написа Лечева.

Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала
Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

Весела Лечева благодари и на медиите, които отдадоха заслужено внимание на успеха на Иван Иванов и Александър Василев.

„Днес повече от всякога имаме нужда от истински звезди, от ролеви модели, които нашите деца да следват. Победите на Иван и Александър са важни не само като спортен резултат. Те дават надежда на всички млади българи, които вярват, че трудът им ще бъдат възнаграден, че има смисъл да полагат усилия и да мерят сили с най-добрите в света“, пише още Лечева.

