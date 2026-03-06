Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

  • 6 март 2026 | 03:37
  • 41
  • 0
Отмениха тенис турнирите в Анталия заради опасност от бомбардировки от Иран

Тенис турнирите от веригата на ITF за мъже и жени в турския курорт Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени. Причината е опасения на турските власти от възможни атаки с ракети и дронове от страна на Иран.

От ITF обявиха официално, че всички турнири под тяхната егида, планирани за провеждане в Турция в периода 8-21 март, няма да се състоят.

Сред участниците в надпреварите тази седмица бяха и българите Александър Василев при мъжете и Гергана Топалова при жените, които бяха достигнали до втория кръг.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 15613
  • 13
Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева е на полуфинал на сингъл на турнир във Франция

  • 5 март 2026 | 20:43
  • 1649
  • 2
Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

  • 5 март 2026 | 20:37
  • 1345
  • 0
Тенис турнирите в Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени

Тенис турнирите в Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени

  • 5 март 2026 | 19:01
  • 752
  • 0
Елизара Янева отстрани четвъртата поставена за 1/4-финал в Търнава

Елизара Янева отстрани четвъртата поставена за 1/4-финал в Търнава

  • 5 март 2026 | 15:27
  • 780
  • 2
Димитър Кузманов влезе в топ 8 на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Димитър Кузманов влезе в топ 8 на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 5 март 2026 | 13:10
  • 648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 167176
  • 876
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 15613
  • 13
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 13575
  • 84
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 24304
  • 8
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 51754
  • 126
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 42300
  • 57