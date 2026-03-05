Елизара Янева отстрани четвъртата поставена за 1/4-финал в Търнава

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

18-годишната българка отстрани четвъртата поставена Греет Минен (Белгия) със 7:5, 6:1 за час и 23 минути игра.

Янева допусна да бъде пробита при 2:2 в първия сет, но впоследствие спечели три последователни гейма, за да поведе с 5:3. С нов пробив при 6:5 в своя полза, българката успя да затвори частта. Във втория сет Янева доминираше тотално и загуби само един гейм при сервис на съперничката си.

В четвъртфиналната фаза българката ще се изправи срещу Селин Наеф (Швейцария).

По-късно днес Изабела Шиникова също ще се бори за място в четвъртфиналите срещу поставената под номер седем Анук Куверманс (Нидерландия).