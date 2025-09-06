Популярни
Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

  • 6 сеп 2025 | 13:02
Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на отборната надпревара.

България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Срещите в събота ще започнат в 12.00 часа, а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните.

В тима на България са включени Пьотр Нестеров (22 г), Александър Донски (27 г), Янаки Милев (21 г), Александър Василев (18 г) и Иван Иванов (16 г). Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки. При победа в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025 година, предстои бараж за оставане в Световна група I.

