Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец пречупи Левски в трети мач за месец и намали разликата до 9 точки - на живо от Разград след успеха с 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

  • 5 март 2026 | 20:37
  • 700
  • 0
Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперниците им Корентен Деноли (Франция) и Лука Микрут (Хърватия).

За място на финала двамата ще играят срещу Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция).

С представянето си Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева отстрани четвъртата поставена за 1/4-финал в Търнава

Елизара Янева отстрани четвъртата поставена за 1/4-финал в Търнава

  • 5 март 2026 | 15:27
  • 683
  • 2
Димитър Кузманов влезе в топ 8 на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Димитър Кузманов влезе в топ 8 на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 5 март 2026 | 13:10
  • 582
  • 0
Росица Денчева е 1/4-финалистка в Ираклион

Росица Денчева е 1/4-финалистка в Ираклион

  • 5 март 2026 | 13:00
  • 883
  • 0
Неловък момент в Индиън Уелс: Функционер се опита да прегърне Рибакина, тя го отблъсна

Неловък момент в Индиън Уелс: Функционер се опита да прегърне Рибакина, тя го отблъсна

  • 5 март 2026 | 12:53
  • 1703
  • 2
Бианка Андрееску спечели сет, но отпадна на старта в Индиън Уелс

Бианка Андрееску спечели сет, но отпадна на старта в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 11:16
  • 569
  • 0
Григор Димитров 2:3 Терънс Атман, двамата размениха пробиви в началото

Григор Димитров 2:3 Терънс Атман, двамата размениха пробиви в началото

  • 5 март 2026 | 21:01
  • 5027
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 145221
  • 615
Григор Димитров 2:3 Терънс Атман, двамата размениха пробиви в началото

Григор Димитров 2:3 Терънс Атман, двамата размениха пробиви в началото

  • 5 март 2026 | 21:01
  • 5027
  • 1
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 3963
  • 18
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 11936
  • 6
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 46909
  • 112
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 39342
  • 56