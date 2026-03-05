Донски е на полуфинал на двойки на "Чалънджър" в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперниците им Корентен Деноли (Франция) и Лука Микрут (Хърватия).

За място на финала двамата ще играят срещу Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция).

С представянето си Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки.