Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

Иван Иванов се изправя срещу Александър Василев в исторически финал между двама българи на US Open при юношите. Срещата започва в 18 часа българско време на корт номер 12. Тя ще бъде излъчена пряко по bTV.

16-годишният Иван е номер 1 в световната ранглиста при юношите. Той загуби само един сет по пътя си към финала в Ню Йорк. Шампионът от юношеския “Уимбълдън” е в серия от 11 поредни победи на турнири от Големия шлем. Василев, който е поставен под номер 5, имаше много тежък мач в третия кръг на US Open, но го спечели след тайбрек в третия сет. На полуфиналите вчера той стигна до обрат, след като загуби първия сет.

Иван прави невероятен сезон. Той достигна до полуфиналите на “Ролан Гарос” при юношите, а след това спечели “Уимбълдън” в тази възрастова група. Иванов има още една титла при юношите тази година, спечелена през април във Франция. През април пък тенисистът, който тренира в академията на Рафаел Надал, спечели и първата си титла при мъжете, като това стана в Сентендре, Унгария.

Василев продължава с прогреса си тази година. След четвъртфинал на юношеския “Ролан Гарос” и полуфинал на “Уимбълдън” 18-годишният талант направи следващата стъпка и стигна до финал в Ню Йорк. Сашо има две титли при юношите този сезон, а миналия месец игра първия си финал при мъжете. След той на турнир в София той записа първата си победа на ниво “Чалънджър”.

България вече има трима шампиони в Ню Йорк при младите тенисисти - Катерина Малеева (1984 г.), Магдалена Малеева (1990 г.) и Григор Димитров (2008 г.). За първи път обаче двама българи са на финал и за първи път те ще играят един срещу друг.