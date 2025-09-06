Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

  • 6 сеп 2025 | 17:07
  • 1133
  • 0
Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

Иван Иванов се изправя срещу Александър Василев в исторически финал между двама българи на US Open при юношите. Срещата започва в 18 часа българско време на корт номер 12. Тя ще бъде излъчена пряко по bTV.

16-годишният Иван е номер 1 в световната ранглиста при юношите. Той загуби само един сет по пътя си към финала в Ню Йорк. Шампионът от юношеския “Уимбълдън” е в серия от 11 поредни победи на турнири от Големия шлем. Василев, който е поставен под номер 5, имаше много тежък мач в третия кръг на US Open, но го спечели след тайбрек в третия сет. На полуфиналите вчера той стигна до обрат, след като загуби първия сет.

Иван прави невероятен сезон. Той достигна до полуфиналите на “Ролан Гарос” при юношите, а след това спечели “Уимбълдън” в тази възрастова група. Иванов има още една титла при юношите тази година, спечелена през април във Франция. През април пък тенисистът, който тренира в академията на Рафаел Надал, спечели и първата си титла при мъжете, като това стана в Сентендре, Унгария.

Василев продължава с прогреса си тази година. След четвъртфинал на юношеския “Ролан Гарос” и полуфинал на “Уимбълдън” 18-годишният талант направи следващата стъпка и стигна до финал в Ню Йорк. Сашо има две титли при юношите този сезон, а миналия месец игра първия си финал при мъжете. След той на турнир в София той записа първата си победа на ниво “Чалънджър”.

България вече има трима шампиони в Ню Йорк при младите тенисисти - Катерина Малеева (1984 г.), Магдалена Малеева (1990 г.) и Григор Димитров (2008 г.). За първи път обаче двама българи са на финал и за първи път те ще играят един срещу друг.

Следвай ни:

Още от Тенис

Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир в Турция

Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир в Турция

  • 6 сеп 2025 | 15:13
  • 1091
  • 0
Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

  • 6 сеп 2025 | 14:31
  • 538
  • 1
Феликс Оже-Алиасим: Бъдещето ще покаже колко съм близо до нивото на Синер

Феликс Оже-Алиасим: Бъдещето ще покаже колко съм близо до нивото на Синер

  • 6 сеп 2025 | 14:29
  • 872
  • 0
Арина Сабаленка обеща да бъде любезна каквото и да се случи във финалния сблъсък срещу Аманда Анисимова

Арина Сабаленка обеща да бъде любезна каквото и да се случи във финалния сблъсък срещу Аманда Анисимова

  • 6 сеп 2025 | 14:19
  • 1006
  • 1
Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

  • 6 сеп 2025 | 14:12
  • 433
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

  • 6 сеп 2025 | 13:02
  • 725
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 2385
  • 7
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 4731
  • 1
11-те на Локо (ГО) и Етър

11-те на Локо (ГО) и Етър

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 1064
  • 0
Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 7763
  • 9
Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 6 сеп 2025 | 17:15
  • 16354
  • 1