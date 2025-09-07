Популярни
Рафа Надал поздрави Иван Иванов за титлата

  • 7 сеп 2025 | 02:37
  • 74
  • 0
Рафаел Надал поздрави Иван Иванов за спечелването на титлата при юношите от US Open. 16-годишният българин победи на финала Александър Василев със 7:5, 6:3 и спечели втората си титла от Големия шлем след тази на "Уимбълдън".

Както е известно, Иванов тренира именно в школата на Надал и това е и основната причина да получи поздравления от великия испанец.

"Поздравления за Иван Иванов за спечелването на титлите на "Уимбълдън" и US Open! Поздравления и за всички в академия "Рафа Надал", написа испанецът в Инстаграм като текст към снимка на Иванов с тфорея в Ню Йорк.

