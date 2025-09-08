Популярни
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  8 сеп 2025 | 12:37
Финалистът на US Open Александър Василев се прибра в България.

В събота Иван Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 5-ия в схемата Александър Василев.

Вицешампионът Александър Василев кацна на Летище "Васил Левски" в 12.00 часа с полет от Мюнхен.

“Не съм получил съобщение от Григор Димитров. Трудът надделява, ако искаш да играеш на големи арени. Горд съм да давам пример на малките деца. Повечето финали съм ги играл на 11-и и 12-и корт. Не е проблем за мен. Мъжкият тенис е различен. Тепърва ми предстои да навляза в него. Засега оставам с моят щаб. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постигнатото”, заяви Александър Василев при прибирането си на летище “Васил Левски” в София.

Шампионът Иван Иванов за завръща у нас на 9 юни, вторник. Той ще кацне в 21.45 часа с полет от Палма де Майорка.

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от Световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

“Дали ще играя за България за Купа “Дейвис” това ще е решение на капитана. Трябва да видим тялото ми след няколко дни. Това ще реши щаба ни. За мен ще е дебют за “Дейвис къп”. Радвам се, че ще се сбъдне една моя мечта”, добави Александър Василев.

“Ако Новак Джокович се откаже, ще е тъжен момент за спорта. Ако му се играе, никой не го спира! Карлос Алкарас бе много солиден на финала на US Open срещу Яник Синер. Размениха си по два шлема през тази година”, коментира още Василев.

“Българският тенис, надявам се, да е в добри ръце. С това, което постигнахме аз, и Иван Иванов, смятам, че върви в правилната посока”, завърши финалистът от US Open.

Снимки: Gettyimages

