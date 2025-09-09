Популярни
  • 9 сеп 2025 | 21:04
Съставите на Франция и Исландия

Тази вечер Франция приема Исландия в среща от втория кръг на световните квалификации в група "D". И двата тима започнаха кампанията с победи и сега ще търсят нов успех. "Петлите" са фаворит в групата и в мача, така че всичко различно от успех на "Парк де Пренс" ще бъде прието за провал. Скандинавците обаче са коварен съперник, който не бива да бъде подценяван.

Дидие Дешан е избрал да започне срещата с Килиан Мбапе на върха на атаката и Маркюс Тюрам, Брадли Баркола и Майкъл Олисе, които ще го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни полузащитници са Ману Коне и Орелиен Чуамени.

Гостите излизат с Андри Гудьонсен и Даниел Гудьонсен в предни позиции. На крилата започват Микаел Андерсон и Йон Торстейнсон, а в средата на терена ще си партнират Хакон Харалдсон и Исак Йоханесон.

ФРАНЦИЯ: Менян, Кунде, Конате, Упамекано, Ернандес, Коне, Чуамени, Олисе, Тюрам, Баркола, Мбапе

ИСЛАНДИЯ: Олафсон, Палсон, Игнасон, Гретарсон, Елертсон, Йоханесон, Харалдсон, Андерсон, Торстейнсон, А. Гудьонсен, Д. Гудьонсен

