Албания победи Латвия и изпревари Сърбия преди сблъсъка през октомври

Албания записа важен успех с минималното 1:0 над Латвия в мач от шестия кръг на световните квалификации, зона УЕФА. Единственият гол в срещата падна в 25-ата минута, когато се разписа Кристиян Аслани (25’) от дузпа. Двата тима всъщност изиграха атрактивен двубой с доста положения, които обаче не бяха реализирани, за което сериозен принос има и доброто представяне на двамата вратари Томас Стракоша и Крисянис Звиедрис. Дузпата в средата на първата част пък бе отсъдена за игра с ръка на Денис Мелникс.

След почивката пък двата тима си размениха по няколко добри положения, но без да се стигне до гол. Този успех изкачи Албания на второто място в групата с осем точки и само на една от Сърбия, които вече заемат третата позиция. Англия е убедителен водач с 15 пункта. Албанците ще срещнат именно своя основен конкурент в лицето на “плавите” след месец, когато двата тима ще се изправят един срещу друг в Белград.

Снимки: Imago