Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

Англия гостува на Сърбия в мач от шестия кръг на световните квалификации, зона УЕФА. “Трите лъва” са водач в групата с 12 точки след четири поредни победи. От друга страна представянето на тима под ръководството на Томас Тухел далеч не е толкова убедително. Западните ни съседи не успяха да спечелят на старта, но след два последователни успеха и общо седем точки са втори в групата, но и с мач по-малко от своите гости. Двубоят е сочен като един от ключовите в тази група, които в крайна сметка ще определят победителя. “Плавите” нямат поражение в 12 поредни квалификационни мача за Световно първенство.

Мениджърът на Англия Томас Тухел прави четири промени в своя състав в сравнение с тези, които победиха Андора. Той отново няма възможност да разчита на някои от основните футболисти като Коул Палмър, Букайо Сака, Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд. Езри Конса ще си партнира в средата на терена с Марк Геи, Тино Ливраменто получава шанс от първата минута на левия бек, а Антъни Гордън ще се подвизава пред него и заменя на тази позиция Маркъс Рашфорд.. Морган Роджърс също започва двубоя.

Драган Стойкович залага на трима футболисти, които се подвизават в Премиър лийг и познават добре своя противник. Това са Джордж Петрович, който е в Борнемут, капитанът Никола Миленкович, както и Саша Лукич от Фулъм. Атаката на тима е водена от Душан Влахович, който преди няколко дни отбеляза единственото попадение при успеха над Латвия.

Снимки: Gettyimages