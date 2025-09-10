Кипър и Румъния намалиха шансовете си за Мондиала след зрелищно реми

Отборите на Кипър и Румъния не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си от група "Н" на световните квалификации. В сблъсък от 5-ия кръг те направиха зрелищно 2:2, но този хикс не устройва и двата тима, които вече сериозно изостават от лидерите и са с все по-малки шансове за участие на Мондиала догодина.

Срещата започна отлично за Румъния и тимът поведе още във 2-рата минута с гол на Денис Драгуш.

Нападателят на Еюпспор удвои преднината на своя тим в 18-ата минута, възползвайки се от асистенция на Разван Марин.

В 29-ата минута обаче Кипър се върна в мача след точен изстрел на Лойзос Лойзу.

Домакините се добраха до равенството в 76-ата минута, а героят бе Хараламбос Хараламбус.

След това реми Румъния се намира на 3-тата позиция в класирането със 7 точки, но изостава на цели пет от лидерите Босна и Херцеговина и Австрия. Кипър пък е в още по-лошо положение, като заема 4-тото място с 4 точки.