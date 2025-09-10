Австрия излъга Босна и излезе с едни гърди напред в битката за първото място

Отборът на Австрия записа изключително ценна победа по пътя към класирането си на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Австрийците надделяха с 2:1 при визитата си в град Зеница над тима на Босна и Херцеговина в срещата от квалификационна група “Н” и се изравниха на първото място с бошняците, като те имат и мач в запас, което означава, че са с едни гърди напред в битката за лидерската позиция, която дава право на директно класиране за шампионата на планетата в Северна Америка през идната година.

По всичко личи, че към момента спорът в групата ще бъде за първото и второто място, тъй като Румъния и Кипър направиха самоубийствено равенство, което ги отдалечи от топ позициите в този поток и трябва да стане немислимо чудо, за да се завърнат северните съседи в борбата за Световните футболни финали. Румъния, подобно на България, не е играла на футболен Мондиал от 1998 г. във Франция.

Кипър и Румъния намалиха шансовете си за Мондиала след зрелищно реми

Иначе на Западните Балкани се изигра една оспорвана битка и след нулева първа част двата тима си размениха по един бърз гол в началото на второто полувреме. Първо, в 49-ата минута Марсел Забицер изведе австрийците напред, но веднага след подновяването на играта в 50-ата минута легендата Един Джеко възстанови паритета. Така се стигна до средата на втората част в 65-ата минута, когато Конрад Лаймер след асистенция на наскоро присъединилия се към Цървена звезда Марко Арнаутович върна предимството на тима на Австрия и оформи крайния резултат. Съвсем в края в добавеното време гостите останаха с човек по-малко заради втория жълт картон на Патрик Вимер, но това не попречи на момчетата на Ралф Рангник да задържат преднината си и да спечелят ценните три точки.

През октомври бошняците ще имат само една квалификационна битка и тя ще бъде гостуване на Кипър, който не се бори вече за нищо, но с представянето си срещу Румъния демонстрира, че е в състояние да обърка нечии сметки. Австрийците пък ще приемат аутсайдера Сан Марино, а след това ще гостуват на Румъния, която ще се бори със зъби и нокти да запази последните си шансове за класиране на Мондиал. Иначе Австрия и Босна ще играят още веднъж до края на квалификациите, което ще се случи в последния кръг чак през ноември.

