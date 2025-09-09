Армения срази Ейре и се изравни по точки с Португалия

Популярни
Армения спечели с 2:1 домакинството си на Ейре в мач от втория кръг на Световните квалификации в тяхната група. Домакините успяха да вземат преднина от две попадения чрез голове в добавеното време на първата част на Едуард Сперцян (45+1) от дузпа и на Грант-Леон Ранос (51’). Евън Фергюсън (57’) намали изоставането на своя тим няколко минути по-късно, но гостите не успяха да стигнат до нещо повече.

Арменските футболисти изиграха отличен двубой и можеха да стигнат и до повече попадения. Натискът на домакините даде резултат в последната минута на първата част, когато Зелараян тръгна да засича подаване отдясно, но бе фаулиран от Колинс. Едуард Сперцян реализира дузпата. Натискът на домакините доведе до нов гол в началото на втората част, когато този път подаване отляво бе пратено в мрежата от Ранос. Само шест минути по-късно топката достигна до Фергюсън сред несъсредоточената отбрана на арменците, но силите на Ейре стигнаха само до там. С този успех Армения се изравни по точки с водача в групата Португалия, но “мореплавателите” играят по-късно днес. Гостите от Острива пък са последни в групата само с точка от две срещи.

