Украйна изпусна победата при визитата си на Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 21:23
Националните отбори на Азербайджан и Украйна завършиха наравно 1:1 в Баку в двубоя помежду си от група “D” на световните квалификации в зона “УЕФА”.

Гостите от Украйна трябва да съжаляват за изпуснатата победа, след като доминираха през почти целия двубой. Те получиха дузпа още в третата минута на срещата заради нарушение на Бахлул Мустафдзаде срещу Владислав Ванат, но след внимателен преглед с ВАР гръцкият съдия Василис Фотиас реши да отмени първоначалното си решение. Въпреки това съставът на Серхий Ребров наложи натиск и така се стигна до 51-вата минута, когато Георгий Судаков се разписа с удар от бялата точка след асистенция на Олександър Зубков. В 72-рата минута обаче азерите възстановиха равенството чрез дузпа на техния капитан Емин Махмудов, отсъдена след намесата на ВАР заради игра с ръка на Олександър Зинченко. В оставащото време единствено украинците търсеха победен гол, но така и не успяха да реализират такъв.

Така и двата тима спечелиха своята първа точка в този квалификационен цикъл, след като преди няколко дни Украйна загуби с 0:2 откриващия си мач с Франция, а Азербайджан претърпя разгром с 0:5 от Исландия, който доведе до уволнението на Фернандо Сантош.

