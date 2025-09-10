Холанд поведе Норвегия за исторически погром над Молдова

Норвегия записа разгромна победа с 11:1 над Молдова в срещата между двата тима от 5-ия кръг на световните квалификации в група "I". По този начин скандинавците продължават безупречното си представяне с пети успех от пет мача, записвайки втората най-голямата победа в историята си в официален мач. Звездата на домакините Ерлинг Холанд избухна с пет попадения в 11-ата, 36-ата, 43-тата, 52-рата и 83-тата минута като добави и две асистенции. Другите голове отбелязаха Феликс Мюре в 6-ата, Мартин Йодегор в 45-ата и Тело Оосгор в 68-ата, 76-ата, 78-ата минута от дузпа и 91-вата минута. Дори и голът за гостите бе отбелязан от норвежец, като Лео Йостигор си вкара автогол в 74-тата минута.

Норвегия откри головата си сметка в 6-ата минута. Ерлинг Холанд получи дълъг пас в наказателното поле, свали топката за Феликс Мюре, който отбеляза за 1:0.

В 11-ата минута Феликс Мюре се възползва от грешка в отбраната на съперника, отне в наказателното поле и подаде за Ерлинг Холанд, който порази вратата за 2:0.

4 - Erling Haaland is the first player to score four goals in a single game for Norway this century, with the striker now having more goals (47) than games (45) for the Norwegian national team for the first time in his career. Immense. pic.twitter.com/Bi3qAT9cwa — OptaJohan (@OptaJohan) September 9, 2025

В 36-ата минута резултатът стана класически. Мартин Йодегор с пас в коридор намери Холанд, а той стреля във вратата.

В 43-тата минута Холанд бе изведен зад защитата, в първия момент изглеждаше, че той се забави и бе блокиран от вратаря, но нападателят се обърна и с прехвърлящ удар порази за трети път вратата.

В 45-ата минута Йодегор също записа името си сред голмайсторите. Той опита да пропусне топката към свой съотборник, тя бе пресечена от защитник, но отново се върна в играча на Арсенал, който този път стреля във вратата за 5:0.

В 52-рата минута Холанд записа четвърти гол на сметката си, засичайки с глава центриране на Давид Волфе.

В 68-ата минута след поредица от рикошети топката се озова в Тело Оосгор, който стреля във вратата за 7:0.

11 - Norway scored 11 goals in a single game for the third time in history:



12-0 against Finland on 28 June 1946

11-0 against USA on 6 August 1948

11-1 against Moldova on 9 September 2025 🆕



Deluge. pic.twitter.com/BfohB8atgI — OptaJohan (@OptaJohan) September 9, 2025

Автогол на Лео Йостигор в 74-тата минута намали изоставането на гостите.

Радостта им обаче бе кракта. Отново Оосгор добави осмия гол за Норвегия, довкарвайки една отбита от вратаря топка в 76-ата минута.

Той оформи и своя хеттрик в 78-ата минута, разписвайки се от дузпа.

В 83-тата минута Ерлинг Холанд вкара петия си гол в мача, разписвайки се след заучено разиграване при корнер.

Крайното 11:1 пък направи отново Оосгор в 91-вата минута. Топката бе центрирана към Холанд, който с глава я свали за Асгард, а той технично я прати под напречната греда.

Така Норвегия остава начело в групата с пълен актив от 15 точки и цели 6 преднина пред втория Италия, който е с мач по-малко. Молдова допусна пета загуба и с нулев актив е на дъното на класирането.