  2. Норвегия
  3. Холанд поведе Норвегия за исторически погром над Молдова

Холанд поведе Норвегия за исторически погром над Молдова

  • 10 сеп 2025 | 00:00
  • 1090
  • 0
Холанд поведе Норвегия за исторически погром над Молдова

Норвегия записа разгромна победа с 11:1 над Молдова в срещата между двата тима от 5-ия кръг на световните квалификации в група "I". По този начин скандинавците продължават безупречното си представяне с пети успех от пет мача, записвайки втората най-голямата победа в историята си в официален мач. Звездата на домакините Ерлинг Холанд избухна с пет попадения в 11-ата, 36-ата, 43-тата, 52-рата и 83-тата минута като добави и две асистенции. Другите голове отбелязаха Феликс Мюре в 6-ата, Мартин Йодегор в 45-ата и Тело Оосгор в 68-ата, 76-ата, 78-ата минута от дузпа и 91-вата минута. Дори и голът за гостите бе отбелязан от норвежец, като Лео Йостигор си вкара автогол в 74-тата минута.

Норвегия откри головата си сметка в 6-ата минута. Ерлинг Холанд получи дълъг пас в наказателното поле, свали топката за Феликс Мюре, който отбеляза за 1:0.

В 11-ата минута Феликс Мюре се възползва от грешка в отбраната на съперника, отне в наказателното поле и подаде за Ерлинг Холанд, който порази вратата за 2:0.

В 36-ата минута резултатът стана класически. Мартин Йодегор с пас в коридор намери Холанд, а той стреля във вратата.

В 43-тата минута Холанд бе изведен зад защитата, в първия момент изглеждаше, че той се забави и бе блокиран от вратаря, но нападателят се обърна и с прехвърлящ удар порази за трети път вратата.

В 45-ата минута Йодегор също записа името си сред голмайсторите. Той опита да пропусне топката към свой съотборник, тя бе пресечена от защитник, но отново се върна в играча на Арсенал, който този път стреля във вратата за 5:0.

В 52-рата минута Холанд записа четвърти гол на сметката си, засичайки с глава центриране на Давид Волфе.

В 68-ата минута след поредица от рикошети топката се озова в Тело Оосгор, който стреля във вратата за 7:0.

Автогол на Лео Йостигор в 74-тата минута намали изоставането на гостите.

Радостта им обаче бе кракта. Отново Оосгор добави осмия гол за Норвегия, довкарвайки една отбита от вратаря топка в 76-ата минута.

Той оформи и своя хеттрик в 78-ата минута, разписвайки се от дузпа.

В 83-тата минута Ерлинг Холанд вкара петия си гол в мача, разписвайки се след заучено разиграване при корнер.

Крайното 11:1 пък направи отново Оосгор в 91-вата минута. Топката бе центрирана към Холанд, който с глава я свали за Асгард, а той технично я прати под напречната греда.

Така Норвегия остава начело в групата с пълен актив от 15 точки и цели 6 преднина пред втория Италия, който е с мач по-малко. Молдова допусна пета загуба и с нулев актив е на дъното на класирането.

