Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Отказ от Ла Лига накара Барселона спешно да търси стадион за първото си домакинство

Отказ от Ла Лига накара Барселона спешно да търси стадион за първото си домакинство

  • 25 авг 2025 | 16:26
  • 673
  • 0

Ла Лига отговори с “не” на молбата на Барселона да гостува на Валенсия в 4-тия кръг от първенството. По програма шампионите трябва да са домакини на въпросния съперник на 14 септември, но поискаха обръщане на домакинствата. Причината е ясна - забавянето на ремонтните дейности на “Камп Ноу”.

По принцип Ла Лига вече уважи желанието на Барса да е гост в първите три кръга от сезона, но сега каталунците настояваха да получат още един кръг реверанс. След като им беше отказано, футболистите на Ханзи Флик трябва да търсят алтернативен вариант за арена на предстоящото си домакинство.

Проблемът е, че стадион “Луис Компанис” също не е алтернатива, защото на 12 септември там има концерт на Post Malone и няма да има достатъчно време за демонтиране на сцената, а и тревното покритие ще бъде засегнато. Срещата не може да се играе и на стадион “Йохан Кройф” на базата на каталунците, тъй като той не разполага с минималния капацитет от 8000 места, за да приеме мач от елита на Испания.

Друга опция, която се обсъжда, е мачът да се проведе на стадиона на Жирона – “Монтиливи”.

Междувременно “блаугранас” работят усилено, за да може срещата с Валенсия все пак да се изиграе на „Спотифай Камп Ноу“, но все още не са представили окончателния сертификат за строителните дейности, а времето за получаване на разрешителни става все по-малко.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

  • 25 авг 2025 | 13:05
  • 3494
  • 1
ФА разследва банера срещу Маринакис

ФА разследва банера срещу Маринакис

  • 25 авг 2025 | 12:45
  • 2059
  • 1
Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 5889
  • 9
Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

  • 25 авг 2025 | 12:15
  • 2557
  • 0
Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

  • 25 авг 2025 | 11:58
  • 7393
  • 25
Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

  • 25 авг 2025 | 11:32
  • 3837
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 33929
  • 121
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 40123
  • 89
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 5952
  • 34
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 18101
  • 43
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 2611
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 13467
  • 13