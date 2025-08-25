Отказ от Ла Лига накара Барселона спешно да търси стадион за първото си домакинство

Ла Лига отговори с “не” на молбата на Барселона да гостува на Валенсия в 4-тия кръг от първенството. По програма шампионите трябва да са домакини на въпросния съперник на 14 септември, но поискаха обръщане на домакинствата. Причината е ясна - забавянето на ремонтните дейности на “Камп Ноу”.

По принцип Ла Лига вече уважи желанието на Барса да е гост в първите три кръга от сезона, но сега каталунците настояваха да получат още един кръг реверанс. След като им беше отказано, футболистите на Ханзи Флик трябва да търсят алтернативен вариант за арена на предстоящото си домакинство.

Проблемът е, че стадион “Луис Компанис” също не е алтернатива, защото на 12 септември там има концерт на Post Malone и няма да има достатъчно време за демонтиране на сцената, а и тревното покритие ще бъде засегнато. Срещата не може да се играе и на стадион “Йохан Кройф” на базата на каталунците, тъй като той не разполага с минималния капацитет от 8000 места, за да приеме мач от елита на Испания.

Друга опция, която се обсъжда, е мачът да се проведе на стадиона на Жирона – “Монтиливи”.

Междувременно “блаугранас” работят усилено, за да може срещата с Валенсия все пак да се изиграе на „Спотифай Камп Ноу“, но все още не са представили окончателния сертификат за строителните дейности, а времето за получаване на разрешителни става все по-малко.