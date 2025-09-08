По-малко от седмица преди първото домакинство на Барселона не е ясно къде ще се играе мача с Валенси

Несигурността около първото домакинство на Барселона за сезона в Ла Лига продължава с пълна сила. Каталунците стартираха кампанията с две поредни гостувания в опит да си осигурят достатъчно време за завършване на всички необходими процедури, така че да получат разрешение да играят на “Камп Ноу”.

Следващата неделя обаче по програма предстои първото им представяне пред собствена публика и по-малко от седмица преди сблъсъка с Валенсия не е ясно къде ще се играе този мач. Надеждите на ръководството на клуба са, че все пак всичко ще бъде наред и те ще могат да посрещнат “прилепите” на своето изцяло обновено съоръжение, макар и при силно намален капацитет. Ако тази възможност отпадне, то тогава те ще трябва да играе на стадиона на тренировъчната база “Йохан Кройф”. Именно тази възможност е сочена за много по-вероятна към днешна дата, съобщава местната преса. Очаква се от Барселона да излязат с официално съобщение до медиите днес или утре, в което да изяснят ситуацията.

Щефовете на клуба подходиха доста оптимистично към завръщането на “Камп Ноу” и през лятото бе обявено, че всичко за старта на сезона ще бъде готово, а каталунците ще могат да играят на обновеното съоръжение още двубоя за трофея “Жоан Гампер”. В последствие стана ясно, че това няма как да се получи, а от кметството на града дори обявиха, че ще работят в синхрон с клуба, за да бъдат изпълнени всички необходими разпоредби, необходими за завръщането. Местната преса допълва, че през последните дни са проведени редица технически огледи, за да се удостовери, че стадионът е безопасен и може да приеме двубоите напълно безопасно.