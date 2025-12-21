Торино удари Сасуоло като гост

Торино надигра и победи с 1:0 като гост Сасуоло в двубой от 16-ия кръг на Серия "А". Никола Влашич (66’) вкара единственото попадение от дузпа, а с този успех “червените бикове” прекъснаха серията си от пет поредни визити без победа и се доближиха само на точка зад днешния си съперник.

В 23-тата минута Мурич спаси неособено добре удар на Влашич, след което Адамс се опита да направи добавка, но бе фаулиран от Дойг. Реферът посочи бялата точка без колебания, но след това бе повикан от ВАР да разгледа ситуация преди това, при която Тамезе фаулира Матич и това сложи началото на атаката на Торино. Заради това реферът Андреа Калсавара отмени дузпата.

Това бе и най-интересната ситуация през първото полувреме, в което все пак гостите атакуваха и стреляха малко повече към вратата на съперника. В 30-ата минута Сапата имаше добра възможност, но бе неточен. Играта на Сасуоло не вървеше.

Чак в 50-ата минута дойде и първият точен удар към една от двете врати. Отправи го Волпато.

Три минути след това Лазари пропусна огромна възможност след като получи от Че Адамс и не успя да намери опразнения ъгъл на вратата. Впоследствие обаче се чу сигнал за нарушение в атака на шотландеца.

The in-form Nikola Vlasic struck for the third Serie A match in a row to hand Torino a 1-0 victory away against Sassuolo on Sunday afternoon. pic.twitter.com/JHt4ddiviL — Football Italia (@footballitalia) December 21, 2025

В 65-ата минута Дойг за втори път днес направи нарушение за дузпа, след като препъна Симеоне в наказателното поле. Този път наказателният удар остана, а Никола Влашич бе точен от бялата точка.

В 76-ата минута Че Адамс много добре изведе отдясно Джоавни Симеоне, но ударът на нападателя бе избит от Мурич. В добавеното време Нгонде излезе очи в очи с Мурич, но стражът на Сасуоло отново се намеси добре.

Снимки: Imago