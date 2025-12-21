Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло
  3. Торино удари Сасуоло като гост

Торино удари Сасуоло като гост

  • 21 дек 2025 | 18:03
  • 513
  • 0
Торино удари Сасуоло като гост

Торино надигра и победи с 1:0 като гост Сасуоло в двубой от 16-ия кръг на Серия "А". Никола Влашич (66’) вкара единственото попадение от дузпа, а с този успех “червените бикове” прекъснаха серията си от пет поредни визити без победа и се доближиха само на точка зад днешния си съперник.

В 23-тата минута Мурич спаси неособено добре удар на Влашич, след което Адамс се опита да направи добавка, но бе фаулиран от Дойг. Реферът посочи бялата точка без колебания, но след това бе повикан от ВАР да разгледа ситуация преди това, при която Тамезе фаулира Матич и това сложи началото на атаката на Торино. Заради това реферът Андреа Калсавара отмени дузпата.

Това бе и най-интересната ситуация през първото полувреме, в което все пак гостите атакуваха и стреляха малко повече към вратата на съперника. В 30-ата минута Сапата имаше добра възможност, но бе неточен. Играта на Сасуоло не вървеше.

Чак в 50-ата минута дойде и първият точен удар към една от двете врати. Отправи го Волпато.

Три минути след това Лазари пропусна огромна възможност след като получи от Че Адамс и не успя да намери опразнения ъгъл на вратата. Впоследствие обаче се чу сигнал за нарушение в атака на шотландеца.

В 65-ата минута Дойг за втори път днес направи нарушение за дузпа, след като препъна Симеоне в наказателното поле. Този път наказателният удар остана, а Никола Влашич бе точен от бялата точка.

В 76-ата минута Че Адамс много добре изведе отдясно Джоавни Симеоне, но ударът на нападателя бе избит от Мурич. В добавеното време Нгонде излезе очи в очи с Мурич, но стражът на Сасуоло отново се намеси добре.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 12458
  • 21
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
  • 4786
  • 0
Португалец пое Леванте

Португалец пое Леванте

  • 21 дек 2025 | 10:10
  • 1364
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 1348
  • 2
Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

  • 21 дек 2025 | 09:48
  • 2164
  • 6
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 8421
  • 64
Виж всички

Водещи Новини

Виляреал 0:2 Барселона, Ямал заби втория

Виляреал 0:2 Барселона, Ямал заби втория

  • 21 дек 2025 | 18:12
  • 7186
  • 237
Астън Вила 0:0 Манчестър Юнайтед, големи възможности и за двата отбора

Астън Вила 0:0 Манчестър Юнайтед, големи възможности и за двата отбора

  • 21 дек 2025 | 17:29
  • 3418
  • 5
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 5327
  • 5
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 27059
  • 152
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 15787
  • 32
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 8074
  • 10