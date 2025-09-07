Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

На Килиан Мбапе се гледа като на основен стълб в проекта на Чаби Алонсо в Реал Мадрид. В интервю за “Билд” французинът коментира идването на новия треньор и какво се случва на “Бернабеу”.

“Алонсо ми направи страхотно впечатление - коментира нападателят. - Вижда се, че той е човек с желание за успех. Познава клуба до съвършенство, защото е играл за Реал Мадрид. В момента просто се опитваме да прилагаме на практика това, което ни казва. Опитваме се да разберем игровия план, който има за нас, и след това ще видим какво ще се случи.“

Мбапе обобщи и първите мачове от Ла Лига: “Началото ни беше добро с три победи, което, разбира се, е много положително, но трябва да се подобряваме, трябва да продължим да работим, трябва да продължим да се усъвършенстваме, защото знаем колко е трудно да се печелят титли. А това е, което искаме. На прав път сме и едва започваме една дълга кампания, но целта винаги е една и съща: да печелим титли. За да го постигнем, се опитваме да напредваме стъпка по стъпка.“

Мбапе уверява, че той и съотборниците му са си взели поуки от пропуснатите точки през миналата година: “Мисля, че научихме много през миналия сезон, но е време да покажем наученото. Разбира се, това ще отнеме време. Този сезон е много важен за клуба, но също така се приближаваме към Световното първенство, така че е важен за всички играчи, които искат да стигнат дотам, включително и за мен.“

Французинът вижда Реал Мадрид като победител в Шампионската лига: “Винаги казвам, че Реал е фаворитът за спечелването на ШЛ. Но има много добри отбори в Европа, наистина много. Видяхме, че миналата година беше страхотно с новия формат на Шампионската лига. Тази година ще бъде още по-добре. Ще бъде интересно да видим кой ще триумфира накрая.”

Нападателят уверява, че е имало отбори от Бундеслигата, които са искали да го привлекат: “Много клубове се свързаха с мен. Байерн се свърза с мен, когато бях малко по-млад и можех да напусна Монако. Борусия (Дортмунд) също питаше. И РБ Лайпциг. И това са само трите клуба, които си спомням. Може би е имало и други, но не ги помня. Всички питат сега, но вече е малко късно.“

Същевременно Мбапе беше гост и в предаването "Телефут", което се излъчва всяка неделя във Франция. В интервюто си там той коментира основните актуални теми около френския национален отбор. Капитанът на “петлите” анализира сезона си с Реал Мадрид, похвали Чаби Алонсо, каза, че Усман Дембеле заслужава “Златната топка” – трофей, който и той мечтае да спечели.

За завръщането си в националния отбор: „Да, специално е, защото започнахме нова кампания. Предстои ни голямо приключение – Световното първенство през 2026 г. Затова тези квалификации са особен момент. Осъзнаваме го и сме напълно решени.“



За амбицията: „Да. Мнозина от нас искат да бъдат световни шампиони. Много сме от тези, които бяхме и на Мондиала през 2022 г. Това показва, че има много хора, които искат да носят тази фланелка. Искаме да спечелим това състезание, което е много специално. Искаме да завършим като победители в турнира.“

За физическото си състояние: „Чувствам се добре. Успях да си почина. Успях да работя добре. Върнах се с ясни идеи както в клуба, така и в националния отбор. Сезонът току-що започна и трябва да поддържаме постоянство. Имам желание да продължа да се справям добре.“



За подготовката: „Имах повече време. Нямах такова през последните години. Чувствам се добре. Щастлив съм да бъда тук. Вече напълно осмислих трансфера си в Реал Мадрид. Винаги е било моя мечта да играя тук. Испания ми вдъхва голямо уважение, чувствам се късметлия да бъда там. А целта ми е да се опитам да дам най-доброто от себе си и да покажа най-добрата си версия.“

Какво му харесва най-много в новия проект на Чаби Алонсо: „Има много яснота в това, което иска. Наставникът е много взискателен. Той е гладен за успехи и го показва. Той е млад треньор. Вече видяхме подобрения в играта с топката. Всички ще работим, за да сме готови за постигане на целите.“



За №10: „Бях във ваканция. Клубът имаше идея да ми го даде и ми се обади. Аз казах, добре (смее се). Толкова е просто.“

За „Златната топка“: „Усман Дембеле я заслужава, подкрепям го от самото начало. Ще видим какво ще стане. Защото не зависи от нас. Има гласуване. Хаким Ашраф също ще събере много точки за всичко, което показа, а той направи исторически сезон. Ямал е от Барселона, не можем да кажем нищо (смее се). Той е много добър играч.“



Дали „Златната топка“ е негова мечта: „Разбира се. Всеки си мечтае за този приз. Но това минава през силен сезон на отбора като цяло. Ако аз печеля трофеи и направя добър сезон, искам да я спечеля и аз. Сега ще направя всичко възможно, за да помогна на отбора и да заслужим трофеи.“

За предстоящото напускане на Дешан: „Трябва да му осигурим възможно най-доброто изпращане. Той е паметник на френския футбол. Не се задържаш дълго на този пост, ако имаш посредствени резултати. Сега той знае по-добре от мен, че изпращането е по-важно от всичко, което си направил. Трябва да се опитаме да го изпратим по най-добрия начин и да му донесем третата звезда.“