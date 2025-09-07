Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Възстановяването на Белингам върви по-бързо от очакваното

Възстановяването на Белингам върви по-бързо от очакваното

  • 7 сеп 2025 | 22:38
  • 171
  • 0
Възстановяването на Белингам върви по-бързо от очакваното

Джуд Белингам получи добри новини в процеса на възстановяване след операцията на рамото. Според последните информации има шанс той да се завърне на терена по-рано от първоначалните прогнози, пише "Марка".

22-годишният англичанин страда от контузия в рамото повече от година, след като получи дислокация по време на мач срещу Райо Валекано през ноември 2023 г.Най-накрая той реши да се справи с проблема и да се подложи на операция след участието на Реал Мадрид на Световното клубно първенство на ФИФА.

Реал Мадрид ще бори контузиите с изкуствения интелект
Реал Мадрид ще бори контузиите с изкуствения интелект

Първоначалните информации предполагаха, че той няма да се завърне в игра до края на октомври, но сега изглежда вероятно това да се случи по-рано от очакваното. Очаква се Белингам да се завърне към тренировките в понеделник (8 септември), което е значителна стъпка към завръщането му на терена.

В информацията се добавя, че Реал Мадрид обаче поддържа политика на „нулев риск“ и няма да прибързва със завръщането на централния полузащитник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

  • 7 сеп 2025 | 21:53
  • 1043
  • 0
Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 10964
  • 26
Играят се късните мачове от световните квалификации

Играят се късните мачове от световните квалификации

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 15321
  • 1
Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 3810
  • 2
Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

  • 7 сеп 2025 | 21:18
  • 4702
  • 0
Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

  • 7 сеп 2025 | 21:04
  • 7468
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 147918
  • 550
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 27933
  • 106
Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 22:45
  • 19393
  • 11
Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 10964
  • 26
Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 3810
  • 2
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 18582
  • 0