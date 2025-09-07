Възстановяването на Белингам върви по-бързо от очакваното

Джуд Белингам получи добри новини в процеса на възстановяване след операцията на рамото. Според последните информации има шанс той да се завърне на терена по-рано от първоначалните прогнози, пише "Марка".

22-годишният англичанин страда от контузия в рамото повече от година, след като получи дислокация по време на мач срещу Райо Валекано през ноември 2023 г.Най-накрая той реши да се справи с проблема и да се подложи на операция след участието на Реал Мадрид на Световното клубно първенство на ФИФА.

Първоначалните информации предполагаха, че той няма да се завърне в игра до края на октомври, но сега изглежда вероятно това да се случи по-рано от очакваното. Очаква се Белингам да се завърне към тренировките в понеделник (8 септември), което е значителна стъпка към завръщането му на терена.

В информацията се добавя, че Реал Мадрид обаче поддържа политика на „нулев риск“ и няма да прибързва със завръщането на централния полузащитник.

Снимки: Gettyimages