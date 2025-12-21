Популярни
  Майнц 05
  2. Майнц 05
  Битката на дъното завърши без голове

  21 дек 2025 | 18:48
Майнц и Санкт Паули не успяха да подобрят положението си, след като завършиха 0:0. Двата отбора са в опасната зона и това беше възможност за един от тях, но те играха прекалено предпазливо и не предложиха много на феновете. Майнц вече 11 поредни мача няма победа в Бундеслигата и е на последно място.

На терена имаше битка и напрежение, но двубоят бе изпълнен с грешки. И двата отбора повече се страхуваха да не загубят и не рискуваха. Санкт Паули опита да промени това от статични положения, но защитата на домакините се справи. В първия половин час нямаше удари към двете врати.

Ситуацията не се промени много след почивката. Майнц имаше известно предимство и създаде няколко положения, които не могат да бъдат наречени чисти. Гостите не направиха нищо в предни позиции.

Снимки: Imago

