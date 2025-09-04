Популярни
Мбапе: Не съм виждал футболист да играе 60 мача на топ ниво, това е невъзможно

  • 4 сеп 2025 | 19:07
  • 2265
  • 0
Капитанът на Франция Килиан Мбапе даде пресконференция преди старта на тима в квалификациите за Мондиал 2026. Нападателят на Реал Мадрид използва случая, за да изрази своето възмущение от огромния брой мачове, които беше принуден да изиграе с клубния си тим през миналия сезон.

Капитанската лента не тежи на Мбапе, категоричен е Дешан
Капитанската лента не тежи на Мбапе, категоричен е Дешан

„Много се радвам, че започвам нов сезон. Идвам с голямо желание. Това е голяма година за моя клуб, за националния тим и за мен. Имаме всичко необходимо, за да постигнем големи неща, стартирайки от утре. Опитвам се да не гледам твърде далеч към края на сезона. Мога да играя във всяка една схема на игра. В схемата 3-5-2 има много движение, но и рискове по отношение на баланса. Получихме твърде много голове в предишния ни лагер. Това е добра схема, но не знам как ще играем утре. Минаха три години, откакто съм капитан на Франция. Израснах в това отношение и сега съм по-опитен. Опитвам се да бъда обединител, но има и нови лидери. Трябва да има място за всеки един съотборник.

Дали играх твърде много миналия сезон? Не знам дали сме готови да играем по 60 мача на сезон. Не помня да съм виждал футболист да играе 60 двубоя на върха на възможностите си. Според мен това е невъзможно. Миналия сезон имаше пълно объркване. Хората казваха, че това е вирус. Дали играем твърде много? Мисленето ми се е развило. Просто се нуждаем от малко повече почивка. Това е дебат между двама глухи. Не става въпрос за броя мачове, а по-скорто за възстановяването. Видях как някои отбори подновяваха тренировки, докато ние все още бяхме на Световното клубно първенство. Дидие Дешан? Той е емблема на френския футбол и е оставил своята следа като играч и треньор. Неговото CV говори само за себе си. Той е допринесъл за двете звезди на нашата фланелка“, коментира Мбапе преди двубоя на Франция срещу Украйна.

