Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

  • 3 сеп 2025 | 01:57
  • 128
  • 0
Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

Вратарят на Реал Мадрид Андрий Лунин бе освободен от лагера на Украйна и се завърна в испанската столица. Причината за това са болки в кръста, както съобщиха от Украинската футболна асоциация.

„След направени прегледи и консултации му е поставена диагноза болки в кръста при физическо натоварване“, се казва в съобщението на федерацията.

26-годишният вратар е преминал възстановителни процедури и ще се върне в Мадрид, където ще продължи рехабилитацията си.

Лунин беше повикан в националния отбор на Украйна за два приятелски мача преди Евро 2024: срещу Германия на 3 юни и срещу Полша на 7 юни. Той е почувствал дискомфорт по време на загрявката за последния мач на Реал Мадрид срещу Майорка, като след това не успя да се възстанови напълно и украинският селекционер Серхий Ребров реши вратарят да се върне в Испания, за да завърши лечението си. Вероятно това не е най-голямата загуба за тима, тъй като титуляр на вратата на Украйна обикновено е Анатолий Трубин от Бенфика.

Така Лунин е предпочел да бъде предпазлив и да се върне в Мадрид, за да се възстанови за предстоящия мач срещу Реал Сосиедад. Очаква се той да бъде на 100% готов за двубоя в Сан Себастиан следващата събота, 13 септември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона прати защитник под наем в Елче

Барселона прати защитник под наем в Елче

  • 2 сеп 2025 | 22:02
  • 2536
  • 0
Риека и Доминик Янков с нов треньор

Риека и Доминик Янков с нов треньор

  • 2 сеп 2025 | 21:33
  • 1810
  • 0
Томас Тухел прати още една закъсняла повиквателна

Томас Тухел прати още една закъсняла повиквателна

  • 2 сеп 2025 | 20:35
  • 2660
  • 0
Барселона уреди още 60 млн. евро

Барселона уреди още 60 млн. евро

  • 2 сеп 2025 | 20:22
  • 3908
  • 0
Гюндоган: Имаше и други заинтересовани, но моето желание бе Галатасарай

Гюндоган: Имаше и други заинтересовани, но моето желание бе Галатасарай

  • 2 сеп 2025 | 20:06
  • 2128
  • 0
Бивш френски национал сменя ПСЖ с Катар

Бивш френски национал сменя ПСЖ с Катар

  • 2 сеп 2025 | 19:40
  • 2311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 32152
  • 35
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 18343
  • 42
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 6351
  • 7
Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

  • 2 сеп 2025 | 22:57
  • 3142
  • 2
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 22067
  • 12
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 35861
  • 53