Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

Вратарят на Реал Мадрид Андрий Лунин бе освободен от лагера на Украйна и се завърна в испанската столица. Причината за това са болки в кръста, както съобщиха от Украинската футболна асоциация.

„След направени прегледи и консултации му е поставена диагноза болки в кръста при физическо натоварване“, се казва в съобщението на федерацията.

26-годишният вратар е преминал възстановителни процедури и ще се върне в Мадрид, където ще продължи рехабилитацията си.

Лунин беше повикан в националния отбор на Украйна за два приятелски мача преди Евро 2024: срещу Германия на 3 юни и срещу Полша на 7 юни. Той е почувствал дискомфорт по време на загрявката за последния мач на Реал Мадрид срещу Майорка, като след това не успя да се възстанови напълно и украинският селекционер Серхий Ребров реши вратарят да се върне в Испания, за да завърши лечението си. Вероятно това не е най-голямата загуба за тима, тъй като титуляр на вратата на Украйна обикновено е Анатолий Трубин от Бенфика.

Така Лунин е предпочел да бъде предпазлив и да се върне в Мадрид, за да се възстанови за предстоящия мач срещу Реал Сосиедад. Очаква се той да бъде на 100% готов за двубоя в Сан Себастиан следващата събота, 13 септември.

Снимки: Gettyimages